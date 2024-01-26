رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الانهيار الأرضي والحريق

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يوننان جنوبي غرب الصين، وفي ضحايا اندلاع الحريق بمبنى في مدينة شينيوي بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين، اللذين أسفرا عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.
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