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رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الانهيار الأرضي والحريق

1/26/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يوننان جنوبي غرب الصين، وفي ضحايا اندلاع الحريق بمبنى في مدينة شينيوي بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين، اللذين أسفرا عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

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