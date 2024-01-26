ماذا يحمل 2024 في جعبته لعلامات السلع الفاخرة؟

يتوقع ازدياد تقدم أكبر مجموعات السلع الفاخرة، مثل ((ريتشمونت)) و((إل في إم إتش)) و((هيرمس))، على المنافسين الأضعف، مع إنفاق أثرياء العالم على حقائب اليد والمجوهرات الأعلى ثمناً.

ويرجح محللون تزايد اتساع فجوة الأداء بين العلامات التجارية النخبوية، والعلامات التي يفضلها المشترون الطموحون، الذين ساعدوا في دفع طفرة السلع الفاخرة لأعوام، لكنهم يتراجعون حالياً تحت وطأة التضخم؛ مع تباطؤ نمو الصناعة العام المقبل.

ويعتقد محللون أن التباين سيكون أكثر حدة، مع استعداد أبرز الأسماء في صناعة السلع الفاخرة، بما في ذلك ((إل في إم إتش)) و((هيرميس)) و((كيرنغ)) و((برادا))، لإعلان نتائجهم السنوية لعام 2023.

وقال إدوارد أوبين، محلل الصناعات الفاخرة لدى ((مورجان ستانلي)): ((سنشهد مزيداً من الاستقطاب في هذه الصناعة من خلال طريقتين، أولاً، تفوق أداء العلامات التجارية الأكبر على تلك الأصغر، وثانياً، تخطي أداء المتواجدين على قمة هرم العلامات الفاخرة على العلامات الأكثر طموحاً)).

وتابع: ((الأكثر أهمية لعامي 2023 و2024 هو أن ذوي الثروات الكبيرة هم من يحفزون النمو، وليس ذوي الدخل المتوسط)).

لقد ضغطت ((العشرينات الهادرة)) على المكابح (فترة ازدهار سوق المنتجات الفاخرة بين عامي 2016 و2023)، حيث تشير تقديرات ((يو بي إس)) إلى تباطؤ نمو مبيعات العلامات الفاخرة إلى 5 % في المتوسط خلال 2024، بعد نمو طبيعي بلغ 10 % في المتوسط لسوق السلع الفاخرة منذ عام 2016.

ويتوقع أن يؤدي ضعف المبيعات إلى بعض الضغط على هوامش الربح، حتى رغم بدء العلامات التجارية في تقليص موازناتها بحيث تتماشى مع وتيرة النمو ((الطبيعية الجديدة)). وفي حين سجل متوسط هوامش شركات السلع الفاخرة المدرجة نحو 20 % في 2022 و2023، ترجح زوزانا بوش، المحللة لدى ((يو بي إس))، ((ضغوطاً قدرها 30 نقطة أساس على الهوامش في 2024))، موضحة: ((تحتاج للنمو بمعدل بين 4 إلى 7 % لتحافظ على استقرار هوامشك)).

وظهرت توقعات متناقضة لقطاعات مختلفة في صناعة السلع الفاخرة عبر النتائج المبكرة التي أعلنتها في الأسابيع الماضية مجموعة ((ريتشمونت)) السويسرية للسلع الفاخرة، مالكة ((كارتييه)) للمجوهرات، ودار الأزياء الراقية الإيطالية ((برونيللو كوتشينيللي))، و((بربري)) في المملكة المتحدة.

وفي قمة الهرم، نمت مبيعات ((برونيللو كوتشينيللي)) بأكثر من 22 % العام الماضي، وبلغ مستهدف المبيعات مليار يورو قبل 5 سنوات من الموعد المحدد.

وكان الربع الأخير لـ ((ريتشمونت)) مفاجأة إيجابية للسوق، إذ ارتفعت المبيعات 4 %. ونبعت الأنباء الإيجابية للشركة من قوة مبيعات المجوهرات التي ازدادت 6 %، لتناقص المخاوف من تردي المبيعات بسبب المزاج الاقتصادي السيئ. وعلى النقيض، حذرت ((بربري))، مصنعة المعاطف الواقية من المطر، تحذيراً بشأن الأرباح إثر انخفاض مبيعاتها، وهي في خضم مرحلة تحول.

لفتت بوش من ((يو بي إس)) إلى أن ((ريتشمونت تتمتع بميزة كونها أكثر رقياً إلى حد كبير... فسوار كارتييه تبلغ قيمته 3.000 جنيه استرليني، هذا أكثر رقياً بكل تأكيد من زوج أحذية رياضية بقيمة 400 استرليني من صناعة غوتشي أو بربري)).

من المتوقع استمرار هذه الاتجاهات مع إعلان مجموعات أخرى لنتائجها، حيث تشير تقديرات محللي ((مورجان ستانلي)) إلى أن قوة الطلب على حقائب اليد المرغوبة من ((هيرميس)) ستساعد في زيادة مبيعاتها بنحو 15 % بشكل طبيعي في الربع الأخير من 2023.

في الوقت ذاته، يتوقع نمو مبيعات ((إل في إم إتش)) بقرابة 9 %، والتي تتمتع بمركز أكثر وسطية بفضل مزيجها المتألف من 75 علامة تجارية.

لكن يرجح تخلف ((كيرنج)) عن هذا الركب، بانخفاض مبيعاتها 4 %، بحسب ((مورجان ستانلي))، مع مواجهتها صعوبة في تعزيز ((جوتشي))، أكبر علاماتها التجارية والمركز الرئيس لأرباحها، والتي تستهدف المتسوقين الأكبر سناً والأكثر ثراءً.

وتبدو السلع الفاخرة الثمينة للغاية، مثل المجوهرات والساعات، أكثر مرونة من المتوقع، ما يتعارض مع فترات الركود السابقة، عندما كان المستثمرون يعيدون التمركز حول السلع الجلدية، ما يناقض الافتراض المسبق أن حقائب اليد تتمتع بمبيعات أفضل من السلع الأكثر موسمية أو الأعلى سعراً، مثل المجوهرات الماسية، في الأوقات العصيبة.

لكن مع اتجاه الشركات لزيادة أسعار الحقائب في الأعوام القليلة الماضية، فربما قد تضاءلت جاذبيتها النسبية مقارنة بالمجوهرات، حيث ارتفع سعر حقيبة ((شانيل)) الكلاسيكية، على سبيل المثال، إلى أكثر من 10.000 دولار منذ 2016.

وقالت بوش إن ((حقيقة أن أداء السلع الجلدية كان متفوقاً بشكل كبير في السابق ربما يعني وصول المستهلكين إلى مرحلة تشبع على المدى القصير، فلديهم ما يكفي من الحقائب، لذا يرغبون في شيء آخر)).

كما تعني الزيادة الحادة في أسعار السلع الجلدية إلى أنه ((لم يعد لديك حالياً المزيد من قطع المجوهرات المعروضة بسعر أقل فحسب، بل إن المبلغ نفسه من المال لن يمكنك من شراء حقيبة شانيل بعد اليوم)).

ستضطر الصناعة أيضاً إلى مجابهة تباطؤ في إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة في الربع الرابع، سواء أكانوا يتسوقون داخل البلاد أم خارجها، في وقت تعد فيه النظرة المستقبلية إزاء كل من أمريكا وأوروبا غير أكيدة. وفي حين تسبب ضعف البيانات الاقتصادية لثاني أكبر اقتصادات العالم في إثارة مخاوف لدى المستثمرين خلال الصيف، إلا أن الإنفاق الصيني على السلع الفاخرة ظل مستقراً نسبياً.

والآن، يتوقع أن تتغير تلك الأمور عبر الصناعة. مثال على ذلك قسم السلع والأزياء الجلدية البارز لدى ((إل في إم إتش))، وهو الأكبر من حيث الإيرادات، الذي ارتفعت مبيعاته للمستهلكين الصينيين بنحو 40 % في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023 مقارنة بالعامين السابقين، وهو أساس للمقارنة كان من المعتاد أن يكشف اتجاهات التسوق قبل تطبيق الصين لسياسات ((صفر - كوفيد))، التي أغلقت أجزاء كثيرة من الاقتصاد في نهاية 2022.

وفي الربع الرابع، تتوقع تقديرات ((مورجان ستانلي)) نمو المبيعات للصينيين بما يتراوح بين 20 % و25 % تقريباً مقارنة بالعامين السابقين. وعلق أوبين بأنها ستكون ((المرة الأولى منذ بداية 2023 التي سنشهد فيها تباطؤاً من المواطنين الصينيين)).

في الوقت نفسه، يتوقع أن تكون العلامات التجارية أكثر اعتماداً على المتسوقين الصينيين، مع انخفاض النمو في أماكن أخرى. ويرجح أن يدفع طلب المتسوقين الصينيين نمو القطاع بنحو 60 % في 2024، وفقاً لـ ((يو بي إس)).

وأضافت بوش من ((يو بي إس)) إن ((المستهلكين الصينيين يشكلون الخطر الأول على الصناعة، كان النمو في الأعوام العشرة الماضية مدفوعاً بالمستهلكين من كل الجنسيات تقريباً... لكن الآن وضع مختلف، لأن أداء المستهلكين على مستوى العالم يتباطأ إثر ارتفاع أسعار الفائدة)).

محللون يتوقعون اتساع الفجوة بين العلامات الفاخرة الأكثر قوة والأضعف

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