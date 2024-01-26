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«إينوك» تدشن محطتي خدمة مدمجتين في العين

1/26/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ((إينوك)) عن إطلاق محطتي خدمة مدمجتين جديدتين على طريق سويحان في منطقة الهير وفي الخزنة بمنطقة السبلة بالعين.

ومع إضافة هاتين المحطتين، يصل إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في إمارة أبوظبي إلى أربع محطات خدمة، وتسع محطات خدمة مدمجة في جميع أنحاء الإمارات.

وتتميز المحطة الجديدة على طريق سويحان بموقعها الاستراتيجي الذي تتيح من خلاله خدمة سائقي السيارات المتجهين نحو ناهل من منطقة الهير باتجاه أبوظبي، في حين توفر المحطة المدمجة الواقعة في الخزنة خدمات التزود بالوقود للسائقين على طريق الروضة المتجهين نحو منطقة الرماح.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إينوك)): إن افتتاح المحطتين المدمجتين الجديدتين في العين يوضح التزامنا بتأمين خيارات التزود بالوقود لتلبية متطلبات الطاقة في الإمارات، ويتوافق مع خططنا التوسعية لتزويد سائقي السيارات في جميع أنحاء الدولة بحلول مريحة للتزود بالوقود.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل من المحطتين 45 ألف لتر، وتمتد كل منهما على مساحة 4 آلاف متر مربع. وقد تم تزويدهما بمضختي وقود على الجانبين، مع توفير البنزين الخصوصي 95 والديزل. وبالإضافة إلى الأنظمة المؤتمتة للتزود بالوقود والنظام الإلكتروني للكشف عن التسرب، تتميز المحطتان بنظام استعادة الأبخرة الذي يعمل على استرجاع 70 % من الأبخرة المنبعثة من مضخة وخزان الوقود.

ويعتمد تصميم كلا المحطتين على أفضل ممارسات السلامة والبيئة لتحسين احتياطات الأمان، بما في ذلك استخدام صمام لمنع تسرب الوقود، وجهاز الإنذار السمعي، ومنافذ منع الضغط، وفتحات الطوارئ للجدران الداخلية والخارجية.

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