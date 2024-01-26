«إينوك» تدشن محطتي خدمة مدمجتين في العين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة ((إينوك)) عن إطلاق محطتي خدمة مدمجتين جديدتين على طريق سويحان في منطقة الهير وفي الخزنة بمنطقة السبلة بالعين.
ومع إضافة هاتين المحطتين، يصل إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في إمارة أبوظبي إلى أربع محطات خدمة، وتسع محطات خدمة مدمجة في جميع أنحاء الإمارات.
وتتميز المحطة الجديدة على طريق سويحان بموقعها الاستراتيجي الذي تتيح من خلاله خدمة سائقي السيارات المتجهين نحو ناهل من منطقة الهير باتجاه أبوظبي، في حين توفر المحطة المدمجة الواقعة في الخزنة خدمات التزود بالوقود للسائقين على طريق الروضة المتجهين نحو منطقة الرماح.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إينوك)): إن افتتاح المحطتين المدمجتين الجديدتين في العين يوضح التزامنا بتأمين خيارات التزود بالوقود لتلبية متطلبات الطاقة في الإمارات، ويتوافق مع خططنا التوسعية لتزويد سائقي السيارات في جميع أنحاء الدولة بحلول مريحة للتزود بالوقود.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل من المحطتين 45 ألف لتر، وتمتد كل منهما على مساحة 4 آلاف متر مربع. وقد تم تزويدهما بمضختي وقود على الجانبين، مع توفير البنزين الخصوصي 95 والديزل. وبالإضافة إلى الأنظمة المؤتمتة للتزود بالوقود والنظام الإلكتروني للكشف عن التسرب، تتميز المحطتان بنظام استعادة الأبخرة الذي يعمل على استرجاع 70 % من الأبخرة المنبعثة من مضخة وخزان الوقود.
ويعتمد تصميم كلا المحطتين على أفضل ممارسات السلامة والبيئة لتحسين احتياطات الأمان، بما في ذلك استخدام صمام لمنع تسرب الوقود، وجهاز الإنذار السمعي، ومنافذ منع الضغط، وفتحات الطوارئ للجدران الداخلية والخارجية.
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