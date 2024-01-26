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مجلس سيدات أعمال دبي يناقش سُبل تأسيس الشركات الناشئة

1/26/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم مجلس سيدات أعمال دبي فعاليات منتدى الأعمال الذي نظمه بالتعاون مع نادي المرأة التابع لجمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات.

وركز من خلاله على سُبل تعزيز مفهوم ريادة الأعمال، ومساعدة سيدات ورائدات الأعمال على توسيع خبراتهن في مجال استراتيجيات ريادة الأعمال، وسبل تأسيس الشركات الناشئة وإدارة الموارد المالية وتنمية شبكة علاقات الأعمال.

جاء تنظيم المنتدى، الذي عقد تحت عنوان ((الانتقال إلى ريادة الأعمال.. صمم استراتيجيتك الخاصة))، بحضور أكثر من 90 مشاركة، حيث تعرفن على رحلة ريادة الأعمال، والتحديات والفرص المتاحة لتأسيس شركات ناشئة يمكن تطويرها وتنميتها في بيئة الأعمال شديدة التنافسية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمهارات ومعارف وخبرات المشاركات في المنتدى.

وتضمن المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، ناقشت الأولى رحلة الانتقال لريادة الأعمال ووضع استراتيجية الأعمال الخاصة بكل مشروع أو شركة، في حين ناقشت الجلسة الثانية إيجاد الموارد المالية، وتنمية شبكة العلاقات والمعارف الاجتماعية والمهنية، وفهم المتطلبات الضرورية للمستثمرين لمنحهم الثقة بتحقيق عوائد كبيرة، إضافة إلى التعرف على الحالات التي تقتضي الاستعانة بالمستشارين القانونيين ومعرفة حصص الأسهم.

وتناولت الجلسة الثالثة الأخيرة كيفية وضع الشركة على مسار النجاح من خلال بناء استراتيجية متناسقة لإيجاد الموارد المالية، ووضع خطة قابلة للتنفيذ والتطوير.

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: إن تنظيم المنتدى بالتعاون مع جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات يمثل خطوة إضافية ضمن جهود المجلس لتوفير كافة الخبرات والمهارات التي يحتاجها الأعضاء من أجل الانطلاق في رحلة ريادة الأعمال، مؤكدة التزام المجلس دوماً بتأهيل أعضائه، ومساعدتهم على الاستثمار في مهاراتهم.

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