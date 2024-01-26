سوق أبوظبي يرحب بإدراج صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة»

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، والذي يشكل أول الصناديق المتداولة في السوق والمتخصصة بتتبع أداء الأسهم الهندية في المنطقة.

ويتولى إدارة الصندوق لونيت كابيتال، شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويتتبع أداء أكبر 30 شركة وأكثرها سيولة متوافقة مع الشريعة في بورصة بومباي الهندية، بما في ذلك عدد من الشركات الرائدة في القطاع مثل ريلاينس إندستريز وإنفوسيس وشركة تاتا للخدمات الاستشارية

ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية بترسيخ حضوره باعتباره سوق الصناديق المتداولة الأكثر نشاطاً وسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجاوزت قيمة الصناديق المتداولة فيه أكثر من 5 مليارات درهم في 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 160 % عن العام الذي سبقه، كما أن إجمالي أحجام تداول الصناديق المتداولة في السوق وصلت إلى مليار وحدة (مما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 205 % على أساس سنوي).

ويسهم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول في تعزيز حضور سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منح المستثمرين في دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى السوق الهندية، حيث أصبح بمقدورهم الآن الوصول بشكلٍ مباشر إلى ثماني أسواق إقليمية وعالمية في العالم، ويعد هذا الإدراج الحادي عشر من نوعه في السوق للصناديق الاستثمارية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: الإدراج الناجح لصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة يوضح الاهتمام الكبير الذي لقيه هذا الصندوق دعم المستثمرين وثقتهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره شريكهم الاستثماري ومنصة التداول المثلى.

وسنواصل توسيع نطاق اتصال سوق أبوظبي للأوراق المالية بالمزيد من الأسواق وفتح سبل الاستثمار لتزويد المستثمرين بفرص استراتيجية لتنمية وتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في لونيت: يسعدنا إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الـ 11 لشركة لونيت كابيتال في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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