الإمارات ونيوزيلندا تبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

التقى معالي أحمد الصايغ، وزير دولة تود مكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا، وبحث معه عدداً من ملفات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وناقش معالي الصايغ خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، مع مكلاي سبل توطيد التعاون بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وأعرب الجانبان عن حرصهما على تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أجرت خلال العام الماضي مع نيوزيلندا مناقشات لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستويات جديدة تحقق المصالح البينية وتوفر المزيد من فرص النمو المشترك لاقتصاد البلدين.

وتعد نيوزيلندا أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، والدولتان تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام.

ولذا فإن الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين.

وترتبط الإمارات ونيوزيلندا بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 805 ملايين دولار في عام 2022، بنمو قدره 7 % مقارنة بعام 2021 و23 % مقارنة بعام 2020. وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.

يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتستهدف الدولة من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم.

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