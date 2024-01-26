التشريعات المصرفية في الولايات المتحدة بحاجة لدخول العصر الرقمي

مخاطر زعزعة استقرار البنوك بسبب السحوبات المتتالية يتزايد مع انتشار أنظمة الدفع الفوري.

بعد عام تقريباً على انهيار بنك سيليكون فالي، قد يكون من المغري اعتبار الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة زوبعة في فنجان. ففي نهاية الأمر، اقتصرت الأضرار على عدد قليل من المقرضين المفلسين واستعاد مؤشر القطاع المصرفي الإقليمي ((كي بي دبليو)) معظم خسائره.

سيكون من الخطأ التهاون في هذا الأمر. ويتعين أن تكون هذه الأزمة بمثابة ناقوس خطر حول المخاطر غير المتوقعة المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية. وعلى الصناعة وهيئاتها الرقابية البدء في الاستعداد من الآن إذا ما أرادت تجنب كارثة أكبر في المستقبل.

وبعد سلسلة من القرارات الخاطئة، وقع في النهاية انهيار بنك سيليكون فالي في مارس الماضي بسبب سحب الودائع، وهي مشكلة قديمة قدم الخدمات المصرفية نفسها. إن نموذج عمل البنوك الأساسي يحتوي تبايناً في السيولة النقدية، حيث تأخذ البنوك أموالاً قصيرة الأجل من المودعين وتقدم قروضاً واستثمارات طويلة الأجل.

وأي بنك سيواجه صعوبة في توفير النقد، إذا طلب العديد من عملائه استرداد أموالهم في آن واحد. وإذا ما دب الذعر في المودعين، عندها قد يؤدي سحب الودائع إلى زعزعة استقرار البنوك الأخرى. إن ما تغير هو سرعة انتشار هذه الأزمات.

ففي فترة الكساد الكبير، تمكن فرانكلين روزفلت من إيقاف سحب الودائع المستمر لمدة شهر، بإصدار أمر للبنوك بإغلاق أبوابها في عطلة استمرت أربعة أيام. وفي عام 2008، انهار بنك واشنطن ميوتشوال بعد استنزاف 16.7 مليار دولار خلال تسعة أيام.

وهذه المرة، اندفع مودعو بنك سيليكون فالي على سحب 42 مليار دولار في 10 ساعات فقط. وكان هناك 100 مليار دولار أخرى في طريقها إلى الخروج عندما أغلقت الجهات التنظيمية الأبواب أمامها. وبعد يوم واحد، خسر بنك سيغنتشر 20 في المئة من ودائعه، وتبدى مدى هشاشة وضع البنوك الأخرى.

وفوراً، أعلنت الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ النظامية. يكمن الاختلاف الآن في التحول الرقمي، إذ لا تنتشر المخاوف حول البنوك كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يمكن للعملاء أيضاً نقل أموالهم بمجرد النقر على تطبيق أو ضغطة على الفأرة. وسيزداد هذا الخطر أكثر وأكثر مع انتشار أنظمة الدفع الفوري.

وهناك بالتأكيد طرق مجربة وموثوقة للحماية من هذا النوع من المشكلات، حيث تساعد تأمينات الودائع الحكومية في الحفاظ على الأموال في مكانها؛ لأن عملاء الخدمات المصرفية للأفراد يعرفون أن حساباتهم ستكون محمية في حالة انهيار البنك.

وتجبر لوائح السيولة العالمية التي وضعت بعد عام 2008 البنوك الكبرى على حيازة ما يكفي من السندات سهلة البيع لتغطية 30 يوماً من التدفقات الخارجية المتوقعة. وتوفر نافذة الخصم التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شريان الحياة للسيولة من خلال السماح للبنوك بالاقتراض النقدي، مستخدمة أصولها طويلة الأجل كضمان.

لكن كل هذه الإجراءات لم تنقذ بنك سيليكون فالي، أو بنك سيغنتشر، ولا بنك فيرست ريببلك لاحقاً. فقد كانت هذه البنوك تعتمد بشكل كبير على كبار المودعين، الذين لديهم حسابات كبيرة جداً، أكبر حتى من أن تغطيها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية. وتتفاقم هذه المشكلة: إذ تضاعفت الودائع غير المؤمن عليها في الولايات المتحدة من 2.3 تريليون دولار في عام 2009 إلى 7.7 تريليونات دولار في عام 2022.

كما كان كلا البنكين صغيرين بما فيه الكفاية؛ لتجنب لوائح السيولة في مرحلة ما بعد الأزمة، وأثبت كل منهما عدم قدرته على الاستفادة من نافذة الخصم. ولم يكن لدى بنك سيليكون فالي الترتيبات التشغيلية المناسبة، كما حاول بنك سيغنتشر مراراً وتكراراً استخدام الضمانات غير المقبولة.

وتحاول الهيئات الرقابية المصرفية معالجة هذه المشكلات. في العام الماضي، قدمت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ورقة بحثية تتقصى ما إذا كان يجب رفع الحد الأقصى الحالي للتأمين على الودائع أم إزالته تماماً. كما تقوم الجهات التنظيمية العالمية في مجلس الاستقرار المالي بدراسة معمقة حول هروب الودائع، وما إذا كانت ثمة حاجة إلى المزيد من الاحتياطيات الوقائية.

ولعل أكثر الاقتراحات المثيرة للاهتمام الأسبوع الماضي، هو اقتراح أحد كبار الرقابيين المصرفيين في الولايات المتحدة.

حيث يريد مايكل هيسو، القائم بأعمال مراقب العملة، إنشاء قاعدة سيولة إضافية لمدة خمسة أيام تتطلب من البنوك أن يكون لديها ضمانات للاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي لوقف السحب السريع للودائع. والأفضل من ذلك، أنه يرغب في إجبار جميع البنوك على استخدام نافذة الخصم مرة واحدة على الأقل في السنة، ولو لإثبات قدرتها على فعل ذلك.

وأقل ما يقال فإن هذه المقترحات لا تعجب البنوك. وسيتطلب رفع الحد الأقصى للودائع المؤمنة أن يكون صندوق مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية أكبر بنسبة 70 إلى 80 في المئة، وهي نقلة سيتعين على الصناعة تمويلها.

وتعارض البنوك الكبيرة الخاضعة بالفعل لقاعدة السيولة لمدة 30 يوماً وجود متطلبات إضافية، كما تشعر البنوك، بأحجامها المختلفة، بالقلق تجاه أي إجراءات وقائية جديدة قد تقلص أموالها المتاحة للإقراض والأعمال المصرفية الأخرى. كما تحذر من أن سحب الودائع سيبقى موجوداً طالما أن هناك بنوكاً، كما أن جميع القواعد في العالم لن تمنع المديرين التنفيذيين الجشعين أو المضللين من ارتكاب أخطاء فادحة.

إنهم على حق في كلا الأمرين، لكن معالجة الاضطرابات المصرفية التي حدثت في مارس الماضي، مهما بلغ صغرها، قد كلف الصناعة 16 مليار دولار. تخيلوا إذن كم ستكلف الفوضى الحقيقية. وإذا كان سحب الودائع أمراً واقعاً لا مناص منه، فعلينا إيجاد طرق لإبطائه قبل أن ينهار النظام بأكمله في لمحة بصر إلكترونية.

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