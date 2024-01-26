«أبل» تسرّع دمج الذكاء الاصطناعي بهواتف «آيفون»

الاستحواذات وإعلانات الوظائف والأوراق الأكاديمية تشير إلى استعداد الشركة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على هواتفها

تنمّي ((أبل)) سراً قدراتها في الذكاء الاصطناعي بمجموعة استحواذات وتعيين موظفين وتحديثات لأجهزة صممت لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى الجيل التالي من هواتف ((آيفون)).

وتشير بيانات الصناعة وأبحاث أكاديمية، إضافة إلى رؤى مطلعين من داخل قطاع التكنولوجيا، إلى أن الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها ركزت معظم اهتمامها على معالجة المشكلة التكنولوجية المتعلقة بتشغيل الذكاء الاصطناعي على هواتفها.

وتعد صانعة هواتف ((آيفون)) أكثر نشاطاً من منافسيها من كبرى شركات التكنولوجيا في شراء الشركات الناشئة، فاستحوذت على 21 منها منذ بداية 2017، حسبما كشف بحث من ((بيتش بوك)).

وكان شراء ((ويف وان)) الناشئة، ومقرها كاليفورنيا، أحدث عملية استحواذ من ((أبل)) في أوائل 2023، على الشركة التي تقدم خدمة ضغط مقاطع الفيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال دانييل آيفز من ((ويدبوش سيكيوريتيز)): ((إنهم يستعدون للقيام ببعض عمليات الدمج والاستحواذ المهمة))، وتابع: ((سأصدم إذا لم يبرموا صفقة كبيرة في الذكاء الاصطناعي هذا العام، لأن هناك سباق تسلح في الذكاء الاصطناعي يجري الآن، ولن تقف أبل مكتوفة الأيدي)).

ووفقاً لمذكرة بحثية حديثة صادرة عن ((مورجان ستانلي))، تشير إلى احتواء نحو نصف إعلانات الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لدى ((أبل)) على مصطلح ((التعلم العميق))، الذي يتعلق بالخوارزميات المشغلة للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي نماذج بإمكانها توليد نصوص ومقاطع صوتية وأكواد في غضون ثوانٍ وكأنها من إنتاج البشر.

كما عيّنت الشركة جون جياناندريا، المسؤول التنفيذي عن الذكاء الاصطناعي السابق لدى ((غوغل))، في 2018. وعادة ما تتكتم ((أبل)) على خططها بشأن الذكاء الاصطناعي، حتى مع ترويج منافساتها من كبرى شركات التكنولوجيا، مثل ((مايكروسوفت)) و((غوغل)) و((أمازون))، لاستثمارهم مليارات الدولارات في هذه التقنية الأحدث حالياً.

لكن وفقاً لمصادر من داخل الصناعة، تعمل الشركة على نماذجها اللغوية الكبيرة الخاصة، وهي التكنولوجيا التي تشغل منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ((تشات جي بي تي)) الخاص بـ((أوبن إيه آي)).

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة ((أبل))، لمحللين في الصيف الماضي، إن الشركة ((تجري أبحاثاً على مجموعة واسعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي))، وإنها تستثمر وتبتكر ((بمسؤولية)) فيما يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة.

ويبدو أن هدف ((أبل)) هو تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي على الهواتف المحمولة، ما يتيح لروبوتات الدردشة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العمل على الأجهزة والبرامج الخاصة بالهاتف بدلاً من تشغيلها بواسطة الخدمات السحابية في مراكز البيانات.

ويتطلب هذا التحدي التكنولوجي تقليصاً لحجم النماذج اللغوية الكبيرة التي تشغل الذكاء الاصطناعي، وكذلك معالجات ذات أداء أعلى. وكانت خطوات مصنعين آخرين أسرع من ((أبل)).

حيث أصدرت كل من ((سامسونغ)) و((غوغل)) هواتف جديدة، زعمت أنها تشغل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتوقع بشكل كبير أن يشهد ((مؤتمر أبل العالمي للمطورين))، الذي يعقد عادة في يونيو، الكشف عن نظام التشغيل الجديد ((آي أو إس 18)). ورجح محللو ((مورجان ستانلي)) أن يكون النظام الجديد موجهاً نحو إتاحة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأن يتم تشغيل المساعد الصوتي ((سيري)) بنموذج لغوي كبير.

وفي هذا الصدد، قال إيجور جابلوكوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات بريون للذكاء الاصطناعي ومؤسس ((ياب))، وهي شركة للتعرف إلى الصوت، استحوذت عليها ((أمازون)) في 2011 لدعم منتجات ((أليكسا)) و((إيكو)): ((إنهم يميلون للتمهل حتى تتضافر التقنيات، ويكون بإمكانهم تقديم واحد من أفضل استعراضات تلك التكنولوجيا)).

كما كشفت ((أبل)) عن رقاقات جديدة بقدرات أكبر لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأعلنت الشركة أن معالجها ((إم 3 ماكس)) لجهاز ((ماك بوك))، الذي أطلقته في أكتوبر، ((يفتح المجال للعمل بطريقة لم تكن ممكنة من قبل على جهاز لاب توب))، مثل مطوري الذكاء الاصطناعي الذين يعملون بمليارات معلمات البيانات.

وتتيح رقاقة ((إس 9)) للنسخ الجديدة من ساعة ((أبل))، التي تم الكشف عنها في سبتمبر، لـ((سيري))، الوصول إلى البيانات وتسجيلها من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. أما رقاقة ((إيه 17 برو)) في هاتف ((آيفون 15))، التي أُعلن عنها في الوقت نفسه، فتحتوي على محرك عصبي، أفادت الشركة بأنه أسرع مرتين من الأجيال السابقة.

أوضح ديلان باتيل، المحلل لدى سيمي أناليسيس لاستشارات أشباه الموصلات، أنه ((فيما يتعلق بالرقاقات في أجهزتها، فمن المؤكد أنهم متوجهون أكثر فأكثر نحو الذكاء الاصطناعي، من وجهة نظر التصميم والهندسة المعمارية)).

ونشر باحثو ((أبل)) ورقة في ديسمبر، أعلنوا فيها تحقيق طفرة في تشغيل نماذج لغوية كبيرة على الأجهزة باستخدام ذاكرة ((فلاش))، ما يعني إمكانية معالجة الاستفسارات على نحو أسرع، حتى وإن لم يكن الجهاز متصلاً بالإنترنت.

وأصدرت الشركة في أكتوبر نموذجاً لغوياً كبيراً مفتوح المصدر بالاشتراك مع جامعة كولومبيا، ويقتصر النموذج، المسمى ((فيريت))، على الأغراض البحثية، وهو في واقع الأمر بمثابة زوج إضافي من العيون، يخبر المستخدم بما ينظر إليه، بما في ذلك أغراض محددة داخل الصورة.

وقالت أماندا ستينت، مديرة معهد ديفيس للذكاء الاصطناعي لدى جامعة كولبي: ((إن إحدى مشكلات النموذج اللغوي الكبير هي أن سبيله الوحيد لتجربة العالم لا يكون إلا من خلال النص)).

وأضافت: ((هذا ما يجعل فيريت مثيراً للغاية، فبإمكانك ربط اللغة حرفياً بالعالم الحقيقي)). في هذه المرحلة، على أية حال، نوّهت ستينت بأن تكلفة استعلام ((استدلالي)) واحد من هذا النوع ستكون باهظة.

يمكن استخدام مثل هذه التكنولوجيا، على سبيل المثال، كمساعد افتراضي يمكنه إخبار المستخدم بماهية العلامة التجارية للقميص الذي يرتديه شخص ما في مكالمة بتقنية الفيديو، ثم شراء القميص من خلال تطبيق. واجتازت ((مايكروسوفت)) مؤخراً ((أبل))، باعتبارها الشركة المدرجة الأكثر قيمة على مستوى العالم، في ضوء حماس المستثمرين إزاء الخطوات التي اتخذتها في الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك رفع محللو ((بنك أوف أمريكا)) تصنيفهم لسهم ((أبل))، ومن بين أمور أخرى سلط المحللون الضوء على توقعات بأن دورة شراء هواتف ((آيفون)) جديدة سيعززها الطلب على الميزات الجديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، التي ستظهر هذا العام أو في 2025.

وقالت لورا مارتن، كبيرة المحللين لدى مصرف نيدام الاستثماري، إن استراتيجية ((أبل)) فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ستكون ((لمنفعة النظام البيئي الخاص بأبل، ولحماية قاعدتها الثابتة)).

وأضافت: ((لا ترغب أبل في الانخراط في نطاق الأعمال الذي ترغب غوغل وأمازون في الاضطلاع به، وهو أن تكون العمود الفقري لكل الشركات الأمريكية التي تنشئ تطبيقات تعتمد على نماذج لغوية كبيرة)).

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