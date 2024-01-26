«سوق دبي» يناقش البيانات المالية وتوزيعات 2023 الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه سوف ينظر خلال الاجتماع 30 يناير 2024 أيضاً توزيع أرباح نقدية عن عام 2023، كما سيناقش أيضاً الأمور الاعتيادية الأخرى وما يستجد من أعمال.
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