Saturday, 27 January 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«سوق دبي» يناقش البيانات المالية وتوزيعات 2023 الثلاثاء

1/26/2024 7:18:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه سوف ينظر خلال الاجتماع 30 يناير 2024 أيضاً توزيع أرباح نقدية عن عام 2023، كما سيناقش أيضاً الأمور الاعتيادية الأخرى وما يستجد من أعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN26012024000110011019ID1107774453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث