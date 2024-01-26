«سوق دبي» يناقش البيانات المالية وتوزيعات 2023 الثلاثاء

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه سوف ينظر خلال الاجتماع 30 يناير 2024 أيضاً توزيع أرباح نقدية عن عام 2023، كما سيناقش أيضاً الأمور الاعتيادية الأخرى وما يستجد من أعمال.

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