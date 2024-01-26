«أبوظبي الأول» يستعرض الأربعاء توزيعات الأرباح

أعلن بنك أبوظبي الأول، أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 31 يناير من العام الجاري.

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشار البنك إلى أنه سيتم النظر يوم الأربعاء المقبل في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية عن عام 2023.

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