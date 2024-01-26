«أبوظبي الأول» يستعرض الأربعاء توزيعات الأرباح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن بنك أبوظبي الأول، أن مجلس إدارته سيناقش البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 31 يناير من العام الجاري.
وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشار البنك إلى أنه سيتم النظر يوم الأربعاء المقبل في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية عن عام 2023.
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