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مصادر تستبعد اتخاذ «أوبك+» قراراً بشأن الإنتاج في اجتماع الخميس

1/26/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رجحت مصادر من ((أوبك+)) أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية في الأسابيع المقبلة، مضيفة أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الخميس المقبل سيعقد في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.

وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف ((أوبك+))، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت. ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع تحالف ((أوبك+)) بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية. وقالت خمسة مصادر في ((أوبك+)) طلبت عدم نشر أسمائها إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع. وذكر أحد المصادر أن الاجتماع سيناقش بشكل رئيسي مستويات إنتاج التحالف.

وأوضح المصدر أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لن يصدر أي توصيات وأن القرار بشأن ما إذا كان التحالف سيمدد جزءاً من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط إلى أبريل سيصدر على الأرجح في نهاية فبراير، بينما قال مصدر آخر إن موعد اتخاذ القرار لم يتضح بعد. وتلقى النفط دعماً من ارتفاع المعنويات بدرجة أكبر تجاه الطلب الأسبوع الماضي وتصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب هجمات الحوثيين على سفن شحن في البحر الأحمر وجرى تداول خام برنت قرب 82 دولاراً للبرميل أمس.

ووافق تحالف ((أوبك+)) في نوفمبر الماضي على خفض طوعي للإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في المجمل خلال الربع الأول من 2024، ونصيب السعودية من الخفض يتجاوز مليون برميل يومياً.

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