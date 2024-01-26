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ريادة عالمية للإمارات في الطاقة المتجددة

1/26/2024 7:18:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في تحول الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، وتخطط الإمارات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 19 % في 2030، وبنحو 62 % العام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

كما تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 مرات، وضخ استثمارات بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة المتجددة حتى 2030. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) ارتفاع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12 بالمائة بحلول عام 2026.

وهذا المعدل يعادل تقريباً ضعف الكمية التي ولدتها الإمارات في 2022 لافتة إلى زيادة في إجمالي مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء من 5 % عام 2022 إلى 8 % عام 2023.

وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير إلى أن معدل استهلاك الكهرباء في الإمارات ارتفع العام الماضي بنحو 3 % كما تتوقع توسع الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي 2.6 % اعتباراً من العام الجاري وحتى 2026. ويحتفل العالم هذا العام للمرة الأولى باليوم العالمي للطاقة النظيفة.

حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 يناير يوماً عالمياً للطاقة النظيفة، وهو الذي يصادف ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عام 2009، والتي تستضيف الإمارات مقرها الدائم في أبوظبي.

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