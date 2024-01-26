10.8 مليارات درهم مكاسب سوق دبي المالي في أسبوع

قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 10.8 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بإعلان بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي عن أرباح تاريخية وتوزيعات قياسية لعام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 699.5 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 710.3 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم ((تكافل الإمارات)) 31.2 %، و((الاستشارات المالية الدولية)) 14.5 %، وبنك المشرق 12 %، و((وطنية إنترناشيونال)) 8 %، و((دبي الإسلامي)) 7.76 %، و((زاد بي أتش أم كابيتال)) 7.4 %، و((دو)) 5.2 %، و((أمان)) 4.7 %، و((إعمار للتطوير)) 4.4 %، و((أملاك للتمويل)) 4.2 %، و((الإمارات دبي الوطني)) 3.7 %.

واستحوذ ((الإمارات دبي الوطني)) على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع جاوزت 467.9 مليون درهم، تلاه ((دبي الإسلامي)) بسيولة 443.7 مليون درهم، ثم ((إعمار العقارية)) جاذباً 316.15 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 196.8 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 786.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 589.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9567.68 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.49 % في 5 جلسات. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.01 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 410.25 ملايين درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 380.8 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم المستثمر الوطني 27.6 %، والوثبة الوطنية للتأمين 13 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 9.3 %، دار التأمين 6.3 %، إيزي ليس 4.4 %، وزاد بي أتش أم كابيتال 3.2 %، والإمارات للتأمين 2.9 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.6 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 1.8 %، وإي سفن 1.44 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 7.23 مليارات درهم، موزعة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.2 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على أكثر من 1.7 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 115.5 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4163.33 نقطة، متراجعاً 0.24 %، في جلسة أمس. وقاد سهم ((أرامكس)) ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 1.9 %، كما صعدت أسهم شعاع كابيتال 1.4 %، وتيكوم 1.1 %، والإثمار القابضة 0.95 %.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9567.68 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.61 %. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم دار التأمين 6.3 %، وإيزي ليس 5.75 %، والوطنية للسياحة والفنادق 4.1 %، والبنك العربي المتحد 4 %.







تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز