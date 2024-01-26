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مدعوماً بنمو الاقتصاد الأمريكي.. النفط يغلق على أعلى مستوى في نحو شهرين

1/26/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، الجمعة، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين، بعدما عزز النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية، التوقعات بزيادة الطلب.

كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.36 بالمئة إلى 83.55 دولاراً للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر الماضي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً أو 0.84 بالمئة إلى 78.01 دولاراً إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر.

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من 6
بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الماضي
بعد بداية الصراع بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة نفذت عملية استهدفت ناقلة نفط في خليج عدن، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، ما يزيد من مخاوف اضطراب الإمدادات.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعماً من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

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