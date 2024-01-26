الدوري الإسباني.. ألافيس يقسو على المضيف ألميريا بثلاثية نظيفة

قسا ديبورتيفو ألافيس على مضيفه ألميريا صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل سامو أوموروديون (10 و88) ولويس ريوجا (52 من ركلة جزاء) الأهداف.

وواصل ألافيس صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والسابع هذا الموسم رافعا رصيده الى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما مني ألميريا، الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الليغا حتى الآن هذا الموسم، بخسارته السادسة عشرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد ألميريا عند ست نقاط في المركز الأخير.

ويلعب السبت ريال سوسييداد مع رايو فايكانو، ولاس بالماس مع ريال مدريد، وبرشلونة مع فياريال، وريال مايوركا مع ريال بيتيس، والأحد سلتا فيغو مع جيرونا، وقادش مع أتلتيك بلباو، وإشبيلية مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء خيتافي مع غرناطة.

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