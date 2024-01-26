رئيس نابولي: أوسيمن سيرحل ومورينيو ليس على رادار النادي

أكد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، أن فيكتور أوسيمن سيغادر النادي في نهاية الموسم بينما استبعد التعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو.

وأبلغ الدولي النيجيري أوسيمن، الموجود في ساحل العاج للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، شبكة سي.بي.إس سبورتس يوم الثلاثاء الماضي، بأنه "اتخذ قراراً بالفعل بشأن الخطوة التالية في مسيرته".

وقال دي لورينتيس للصحفيين: "كنا نعرف وجهة أوسيمن المقبلة منذ الصيف. كنا نعلم جيداً أنه سيذهب إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو فريق إنجليزي".

وكان أوسيمن، الذي انتقل إلى نابولي في 2020 في صفقة قياسية للنادي قدرها 70 مليون يورو (76 مليون دولار) قد ترتفع إلى 80 مليون يورو مع الإضافات الأخرى، لاعبا محورياً الموسم الماضي حين فاز النادي بلقب الدوري لأول مرة منذ 33 عاما. وأنهى أوسيمن الموسم هدافا للدوري الإيطالي برصيد 26 هدفا.

ومدد عقده الشهر الماضي حتى يونيو 2026 وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الصفقة الجديدة تضمنت شرطاً جزائياً يتراوح بين 120 و130 مليون يورو.

ونفى دي لورينتيس أيضا أن مورينيو سيحل محل والتر ماتساري.

وبعد إقالة المدرب البرتغالي من تدريب نادي روما في وقت سابق هذا الشهر ثارت شائعات كثيرة حول مستقبله وربطته تقارير باحتمال التدريب في السعودية أو قيادة نابولي.

وأضاف رئيس نابولي "مورينيو لا علاقة له بنابولي. أعتقد أن مستقبله سيكون خارج إيطاليا. بالتأكيد ليس في نابولي".



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