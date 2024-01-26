لأول مرة.. تنفيذ الإعدام في أمريكي باستخدام غاز النيتروجين

نفذت ولاية ألاباما الأمريكية، مساء الخميس، حكم الإعدام بحق رجل باستخدام نقص النيتروجين، وهي وسيلة غير مجربة، وصفها شاهد بأنها عبارة عن "إعدام تعذيبي" صدم مسؤولي السجن في الغرفة الذين "بدا عليهم الانزعاج بسبب مدى سوء العملية".

وتم الإعلان عن موت كينيث يوجين سيمث الساعة الثامنة و25 دقيقة مساء الخميس (02:25 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) في مركز ويليام هولمان الإصلاحي في مدينة اتمور بولاية ألاباما.

وكانت هذه ثاني محاولة للولاية لإعدام سميث (58 عاماً) الذي دين بقتل امرأة في عام 1988. وفي عام 2022، وتم إلغاء عملية إعدامه بالحقنة القاتلة بعدما استغرق مسؤولو ألاباما ساعة في محاولة لتحديد الأوردة لحقن العقاقير.

واستغرقت عملية الإعدام الخميس نحو 22 دقيقة، حيث تم وضع قناع على وجه سميث، الذي كان موضوعاً على نقالة، وتم من خلاله تدفق غاز النيتروجين لمدة 15 دقيقة، حسبما قال مفوض الإصلاحيات جون هام للصحفيين.

وقال المدعى العام بالولاية ستيف مارشال في بيان: "لقد تم تحقيق العدالة"، مضيفا أن غاز النيتروجين "أثبت الآن أنه طريقة فعالة وإنسانية للإعدام"، وهي الطريقة "التي كان من المفترض أن تكون كذلك".

لكن شهوداً حضروا عملية الإعدام قالوا إن سميث كافح من أجل البقاء على قيد الحياة لعدة دقائق.