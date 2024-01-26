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وزير الدفاع الأمريكي يعود إلى البنتاغون يوم الاثنين

1/26/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسؤولان أمريكيان ، الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيعود
إلى الوزارة يوم الاثنين، بعد نحو شهر من نقله سراً إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن جراحة لم يتم الكشف عنها لسرطان البروستاتا في ديسمبر الماضي.

وتفاجأ البيت الأبيض والكونجرس بالسرية التي أحاطت بحالته ودخوله المستشفى في الأول من يناير الجاري، بل إن الرئيس جو بايدن لم يكن يعلم أن أوستن دخل المستشفى إلا بعد انقضاء أيام من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ولم يتحدث أوستن (70 عاماً) علناً بعد عن حالته الصحية. وكان من المقرر أن يشير إليها بشكل عابر يوم الثلاثاء لكنه تخطى هذا الجزء من تصريحاته المعدة سلفاً خلال اجتماع عبر الإنترنت لحلفاء أوكرانيا العسكريين الذين انضم إليهم أوستن من منزله في فرجينيا.

ونُقل أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر
للعلاج من سرطان البروستاتا.

وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير
بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.

ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام ولم تحدد وزارة الدفاع الأمريكية سبب دخوله المستشفى حتى التاسع من يناير.

وفي وقت سابق اليوم، قال الأطباء إن أوستن يواصل التعافي بشكل جيد وإن من المتوقع أن يتعافى تماما.

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