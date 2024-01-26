وزير الدفاع الأمريكي يعود إلى البنتاغون يوم الاثنين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مسؤولان أمريكيان ، الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيعود
إلى الوزارة يوم الاثنين، بعد نحو شهر من نقله سراً إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن جراحة لم يتم الكشف عنها لسرطان البروستاتا في ديسمبر الماضي.
وتفاجأ البيت الأبيض والكونجرس بالسرية التي أحاطت بحالته ودخوله المستشفى في الأول من يناير الجاري، بل إن الرئيس جو بايدن لم يكن يعلم أن أوستن دخل المستشفى إلا بعد انقضاء أيام من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
ولم يتحدث أوستن (70 عاماً) علناً بعد عن حالته الصحية. وكان من المقرر أن يشير إليها بشكل عابر يوم الثلاثاء لكنه تخطى هذا الجزء من تصريحاته المعدة سلفاً خلال اجتماع عبر الإنترنت لحلفاء أوكرانيا العسكريين الذين انضم إليهم أوستن من منزله في فرجينيا.
ونُقل أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر
للعلاج من سرطان البروستاتا.
وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير
بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.
ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام ولم تحدد وزارة الدفاع الأمريكية سبب دخوله المستشفى حتى التاسع من يناير.
وفي وقت سابق اليوم، قال الأطباء إن أوستن يواصل التعافي بشكل جيد وإن من المتوقع أن يتعافى تماما.
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