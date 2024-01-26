الاتحاد التونسي يكلف أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي لقيادة المنتخب مؤقتاً

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الجمعة، تكليف أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي لقيادة المنتخب الوطني مؤقتاً، حتى التعاقد مع مدرب جديد، بعد رحيل جلال القادري إثر الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

وقال الاتحاد التونسي في بيان على فيسبوك: "تم اليوم رسمياً إنهاء مهام المدرب الوطني والمدربين المساعدين والمعدين البدنيين للمنتخب الوطني للأكابر نتيجة لسوء المردود والخروج من الدور الأول من كأس أفريقيا للأمم ولعدم تحقيق الأهداف التعاقدية المتفق عليها".

وأضاف: "تقرر تكليف المدربين أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي بقيادة المنتخب الوطني إلى حين تعيين مدرب وطني جديد".

وقرر الاتحاد كذلك تشكيل لجنة فنية "تضم لاعبين دوليين قدامى من المشهود لهم بالكفاءة لاقتراح المدرب الوطني الجديد".

وتعادلت تونس سلبياً مع جنوب أفريقيا لتتذيل المجموعة الخامسة بنقطتين بعدما استهلت البطولة المقامة في ساحل العاج بخسارة مفاجئة من ناميبيا قبل التعادل مع مالي.

وعقب الخروج قال القادري لشبكة (بي.إن سبورتس): "عقدي مع الاتحاد التونسي لكرة القدم

ينتهي تلقائياً إذا لم نبلغ الدور قبل النهائي لكأس الأمم. هذا قراري وهذا عقدي".

وتولى القادري تدريب تونس في يناير

2022 خلفاً للمدرب منذر الكبير. وكان القادري مساعداً للكبير في النسخة السابقة من البطولة التي ودعها الفريق من دور الثمانية بالهزيمة أمام بوركينا فاسو.

وقاد القادري (52 عاماً) تونس لبلوغ كأس العالم 2022 وفاز على فرنسا، بطلة العالم 2018، في دور المجموعات.

وأضاف عن خروج تونس المبكر: "قدر الله وما شاء فعل. هدفنا كان واضحاً. كنا نريد الوصول لأبعد نقطة. على الأقل للدور قبل النهائي. أتحمل المسؤولية".

وسجلت تونس هدفاً واحداً في ثلاث مباريات لتحقق أسوأ سجل هجومي لها منذ عام 2002 حين غادرت من دور المجموعات دون تسجيل أي هدف.

وودعت تونس البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 2013.

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