رئيس لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع طائرات إف-16 لتركيا

رئيس لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع طائرات إف-16 لتركيا
التاريخ
1/26/2024 7:18:24 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردن، الجمعة، إنه يؤيد البيع المقترح لطائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا، وذلك بعد أن وافقت أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
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