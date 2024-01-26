رئيس لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على بيع طائرات إف-16 لتركيا

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردن، الجمعة، إنه يؤيد البيع المقترح لطائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا، وذلك بعد أن وافقت أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

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