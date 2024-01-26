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الإمارات ترحب بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة

1/26/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحبت دولة الإمارات بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، اليوم، بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين ووقف أي
تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

‏‎وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات ترحب بقرار المحكمة التي تستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

‏‎وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تثمّن جهود جنوب أفريقيا الصديقة، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما جددت التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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