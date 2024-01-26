هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضاً في قضية تشهير

(MENAFN
- Al-Bayan)
أمرت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول التي كان قد وجه إليها إهانات بعد ادعائها أنه اعتدى عليها جنسياً.
وتوصلت هيئة المحلفين إلى قرارها بعد نحو ثلاث ساعات من المداولات.
وكان ترامب قد أدلى بتعليقات عدة مهينة حول كارول عندما كان رئيساً، ووصفها بالكاذبة في أعقاب زعمها أنه اعتدى عليها جنسياً في التسعينيات.
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