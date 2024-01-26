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هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع 83 مليون دولار تعويضاً في قضية تشهير

1/26/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمرت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول التي كان قد وجه إليها إهانات بعد ادعائها أنه اعتدى عليها جنسياً.

وتوصلت هيئة المحلفين إلى قرارها بعد نحو ثلاث ساعات من المداولات.

وكان ترامب قد أدلى بتعليقات عدة مهينة حول كارول عندما كان رئيساً، ووصفها بالكاذبة في أعقاب زعمها أنه اعتدى عليها جنسياً في التسعينيات.

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