التنمية تفتح غرف الطوارئ تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة

التنمية تفتح غرف الطوارئ تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة
التاريخ
1/26/2024 7:10:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن فتح غرف الطوارئ التابعة لها، وفق خططها المعدة لتقديم المساعدات، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.
ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل مع غرفة الطوارئ الرئيسية على الرقم: 06-5678490
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