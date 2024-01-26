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التنمية تفتح غرف الطوارئ تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة

1/26/2024 7:10:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن فتح غرف الطوارئ التابعة لها، وفق خططها المعدة لتقديم المساعدات، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.


ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل مع غرفة الطوارئ الرئيسية على الرقم: ‎06-5678490

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