4 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بجنوب لبنان

4 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل بجنوب لبنان
التاريخ
1/26/2024 7:10:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الدفاع المدني بجنوب لبنان أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة بيت ليف خلفت 4 شهداء و3 جرحى.
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