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بلدية الجيزة تعلن حالة الطوارئ القصوى

1/26/2024 7:10:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -بالتزامن مع الحالة الجوية التي تعيشها البلاد أعلنت بلدية الجيزة حالة الطوارئ القصوى في كافة المناطق التابعة لها.
وقال رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز إن البلدية تضع كافة الامكانيات في خدمة المواطنين، مؤكدا أنها تستقبل الملاحظات والشكاوى من المواطنين على مدار الساعة.
وشدد الفايز على ضرورة أخذ أقصى درجات الخيطة والحذر من قبل المواطنين وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة والابتعاد عن أماكن تشكل السيول وتجمع المياه.
وأضاف أن كوادر البلدية على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات لجميع المواطنين على الأرقام التالية:
07 7104 4743
07 8826 1357
0795466266

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