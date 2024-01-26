من الإكراه إلى لا تعني لا... تعريف قانوني جديد للاغتصاب في سويسرا

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وكانت سويسرا قد تعرضت لانتقادات من قبل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول)، التي وقعت عليها. حيث يشترط القانون السويسري توفّر ما يفيد التهديد أو استعمال القوة أو الضغط النفسي كشرط مسبق لجريمة يمكن تصنيفها على أنها إكراه جنسي أو اغتصاب. كما أن قيام رجل بالإيلاج دون موافقة المرأة كان الفعل الجنسي الوحيد الذي يُعتبر اغتصابا.
لن ينصّ القانون الجديد على استخدام القوة شرطًا مسبقًا، وسيتم اعتبار أي إيلاج دون موافقة مسبقة، سواء عن طريق الفم أو المهبل أو الشرج، لرجل أو امرأة اغتصابًا.
وصرّحت سيريل هوغينوت، الناشطة في مجال حقوق المرأة في القسم السويسري لمنظمة العفو الدولية، لـسويس إنفو (SWI swissinfo) عبر البريد الإلكتروني: "يعدّ القانون الجنائي المعدّل بشأن الجرائم الجنسية في سويسرا تحوّلا هاما للغاية مقارنة بالتشريعات التي عفا عليها الزمن، والتي تحدد جريمة الاغتصاب بشكل ضيق للغاية وتلحق الظلم بانتظام بضحايا العنف الجنسي".
مسألة الموافقة الشائكة
تمثّلت إحدى جوانب القانون الجديد التي انقسم البرلمان السويسري حولها في مسألة الموافقة. وكان مجلس النواب يؤيد النهج الإيجابي المعروف أيضًا باسم "نعم فقط تعني نعم". وهذا يعني أن العامل الحاسم هو الموافقة المبنية على الإرادة الحرة. وبموجب هذا المبدأ ، لا يمكن اعتبار السلبية أو الصمت أو عدم الموافقة أو المقاومة بمثابة موافقة. وقد تبنت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي هذا التعريف بدرجات متفاوتة وفق تفسير الموافقة. بينما تذهب السويد وأيرلندا إلى أبعد من ذلك من خلال النظر أيضًا في الظروف التي تم بموجبها منح الموافقة، بينما ما تزال البرتغال وقبرص تشترطان بعض عناصر الإكراه.
ومن ناحية أخرى، أراد مجلس الشيوخ السويسري أن تستند الموافقة إلى التعبير الصريح عن الرفض أو مبدأ " لا تعني لا". وبموجب هذا النهج يجب على الضحايا التعبير عن معارضتهم.هن لفظيا أو من خلال الأفعال. وقد اختارت الدولتان المجاورتان ألمانيا والنمسا هذا النموذج الذي يجرّم الأفعال الجنسية التي تحدث ضد إرادة الشخص.
تقول إيرين روزاليس، مسؤولة السياسات والحملات في جماعة الضغط النسائية الأوروبية: "لقد أثبت مبدأ "نعم فقط تعني نعم" أو "النموذج التوكيدي" أنه الصيغة الذي يحمي بشكل أفضل مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالاستقلال الجنسي والسلامة الجسدية".
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وفي النهاية، ساد مبدأ "لا تعني لا" في سويسرا. ومع ذلك، وفي إطار روح التسوية السياسية السويسرية التقليدية، سيأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار حالة الصدمة التي تعيشها الضحية. فإذا كانت الضحية مرعوبة من الخوف وغير قادرة على التعبير عن رفضها أو الدفاع عن نفسها، فسيتعين على مرتكب.ة الجريمة أن ت.يتحمل مسؤولية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي والإكراه.
ووفقاً لهوغونوت من منظمة العفو الدولية، فإن هذا الحل الوسط قد لا يرقى إلى نموذج "نعم فقط تعني نعم"، لكنه ليس بعيداً عنه كثيراً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضاء.
حيث تشرح إنه "من المحتمل أن يكون هناك اختلاف بسيط في المحاكم مقارنة بحل 'نعم فقط يعني نعم'. ولكن بالنسبة للعمل الوقائي، فمن الواضح أنها فرصة ضائعة. إن الجنس يتطلب دائمًا الموافقة بـ 'نعم' من جميع الأطراف المعنية، ويجب ترسيخ ذلك في أذهان الناس".
الجدل حول مفهوم الاغتصاب في الاتحاد الأوروبي
ليست سويسرا الدولة الوحيدة في المنطقة التي اُضطرت إلى التوصل إلى توافق في الآراء. فقد تم طرح تعريف الاغتصاب عندما اقترحت المفوضية الأوروبية في شهر مارس 2023 (في اليوم العالمي لحقوق المرأة) توحيد القواعد في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمجموعة من الجرائم الجنسية بما في ذلك الاغتصاب. ومع ذلك، فشلت المفاوضات الثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في ديسمبر 2024 في التوصل إلى اتفاق.
وأراد كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية تعريف الاغتصاب على أنه "نعم فقط تعني نعم". وجاء مصدر الخلاف من المجلس الأوروبي حيث أيدت بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا القرار مقابل 17 دولة معارضة، بما في ذلك المجر وبولندا، وكذلك فرنسا وألمانيا.
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تحرير: فيرجيني مانجين
ترجمة: مي المهدي
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