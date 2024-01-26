من الإكراه إلى لا تعني لا... تعريف قانوني جديد للاغتصاب في سويسرا



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) "Nein heisst Nein": Schweiz aktualisiert ihre Definition von VergewaltigungPortuguês (pt) "Não é não": Suíça atualiza definição de estupro中文 (zh) 从胁迫到“不就是不”:瑞士更新对强奸的定义English (en) From coercion to 'no means no': Switzerland updates its definition of rape (الأصلي)日本語 (ja) 「強制」を構成要件から除外 スイス、強姦の定義を変更

وكانت سويسرا قد تعرضت لانتقادات من قبل اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول)، التي وقعت عليها. حيث يشترط القانون السويسري توفّر ما يفيد التهديد أو استعمال القوة أو الضغط النفسي كشرط مسبق لجريمة يمكن تصنيفها على أنها إكراه جنسي أو اغتصاب. كما أن قيام رجل بالإيلاج دون موافقة المرأة كان الفعل الجنسي الوحيد الذي يُعتبر اغتصابا.

لن ينصّ القانون الجديد على استخدام القوة شرطًا مسبقًا، وسيتم اعتبار أي إيلاج دون موافقة مسبقة، سواء عن طريق الفم أو المهبل أو الشرج، لرجل أو امرأة اغتصابًا.

وصرّحت سيريل هوغينوت، الناشطة في مجال حقوق المرأة في القسم السويسري لمنظمة العفو الدولية، لـسويس إنفو (SWI swissinfo) عبر البريد الإلكتروني: "يعدّ القانون الجنائي المعدّل بشأن الجرائم الجنسية في سويسرا تحوّلا هاما للغاية مقارنة بالتشريعات التي عفا عليها الزمن، والتي تحدد جريمة الاغتصاب بشكل ضيق للغاية وتلحق الظلم بانتظام بضحايا العنف الجنسي".

مسألة الموافقة الشائكة

تمثّلت إحدى جوانب القانون الجديد التي انقسم البرلمان السويسري حولها في مسألة الموافقة. وكان مجلس النواب يؤيد النهج الإيجابي المعروف أيضًا باسم "نعم فقط تعني نعم". وهذا يعني أن العامل الحاسم هو الموافقة المبنية على الإرادة الحرة. وبموجب هذا المبدأ ، لا يمكن اعتبار السلبية أو الصمت أو عدم الموافقة أو المقاومة بمثابة موافقة. وقد تبنت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي هذا التعريف بدرجات متفاوتة وفق تفسير الموافقة. بينما تذهب السويد وأيرلندا إلى أبعد من ذلك من خلال النظر أيضًا في الظروف التي تم بموجبها منح الموافقة، بينما ما تزال البرتغال وقبرص تشترطان بعض عناصر الإكراه.

ومن ناحية أخرى، أراد مجلس الشيوخ السويسري أن تستند الموافقة إلى التعبير الصريح عن الرفض أو مبدأ " لا تعني لا". وبموجب هذا النهج يجب على الضحايا التعبير عن معارضتهم.هن لفظيا أو من خلال الأفعال. وقد اختارت الدولتان المجاورتان ألمانيا والنمسا هذا النموذج الذي يجرّم الأفعال الجنسية التي تحدث ضد إرادة الشخص.

تقول إيرين روزاليس، مسؤولة السياسات والحملات في جماعة الضغط النسائية الأوروبية: "لقد أثبت مبدأ "نعم فقط تعني نعم" أو "النموذج التوكيدي" أنه الصيغة الذي يحمي بشكل أفضل مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بالاستقلال الجنسي والسلامة الجسدية".

محتويات خارجية

وفي النهاية، ساد مبدأ "لا تعني لا" في سويسرا. ومع ذلك، وفي إطار روح التسوية السياسية السويسرية التقليدية، سيأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار حالة الصدمة التي تعيشها الضحية. فإذا كانت الضحية مرعوبة من الخوف وغير قادرة على التعبير عن رفضها أو الدفاع عن نفسها، فسيتعين على مرتكب.ة الجريمة أن ت.يتحمل مسؤولية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي والإكراه.

ووفقاً لهوغونوت من منظمة العفو الدولية، فإن هذا الحل الوسط قد لا يرقى إلى نموذج "نعم فقط تعني نعم"، لكنه ليس بعيداً عنه كثيراً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضاء.

حيث تشرح إنه "من المحتمل أن يكون هناك اختلاف بسيط في المحاكم مقارنة بحل 'نعم فقط يعني نعم'. ولكن بالنسبة للعمل الوقائي، فمن الواضح أنها فرصة ضائعة. إن الجنس يتطلب دائمًا الموافقة بـ 'نعم' من جميع الأطراف المعنية، ويجب ترسيخ ذلك في أذهان الناس".

الجدل حول مفهوم الاغتصاب في الاتحاد الأوروبي

ليست سويسرا الدولة الوحيدة في المنطقة التي اُضطرت إلى التوصل إلى توافق في الآراء. فقد تم طرح تعريف الاغتصاب عندما اقترحت المفوضية الأوروبية في شهر مارس 2023 (في اليوم العالمي لحقوق المرأة) توحيد القواعد في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمجموعة من الجرائم الجنسية بما في ذلك الاغتصاب. ومع ذلك، فشلت المفاوضات الثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في ديسمبر 2024 في التوصل إلى اتفاق.

وأراد كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية تعريف الاغتصاب على أنه "نعم فقط تعني نعم". وجاء مصدر الخلاف من المجلس الأوروبي حيث أيدت بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا القرار مقابل 17 دولة معارضة، بما في ذلك المجر وبولندا، وكذلك فرنسا وألمانيا.

End of insertion

تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: مي المهدي

المزيد

المزيد

الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

سيتم تخصيص استفتاء 3 مارس المقبل بالكامل لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية. ملفّ.

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

الاستفتاء الفدرالي في سويسرا يوم 3 مارس

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد

المزيد المزيد