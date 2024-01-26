ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

MENAFN - Swissinfo) لا مبالاة الإسرائيليين والإسرائيليات بمعاناة سكّان غزّة

"يبدو الإسرائيليون والإسرائيليات غير مبالين.يات إلى حدّ كبير بمعاناة المدنيين والمدنيات الفلسطينيين.ات في غزّة، في حين خّلفت الحرب التي تشنّها إسرائيل هناك، في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر، أكثر من 24 ألف قتيل وقتيلة في غضون مائة يوم." هكذا صدّرت مراسلة صحيفة لوتون من القدس تقريرَها المعنون "لماذا يبدو الإسرائيليين والإسرائيليات في حرب أخرى؟"

تتحدّث المراسلة إلى أرييل شاكي-غليك، المعلّمة الشابة في مدرسة ثانوية والتي تعيش في القدس الغربية. تصف كيف أنها تبقي الأضواء مضاءة في شقتها طوال الوقت، منذ أن غادر زوجها للقتال في شمال البلاد، بالقرب من الحدود اللبنانية. تتابع شاكي-غليك القناة 12 الإسرائيلية وموقع "واي نت" Ynet للبقاء على اطلاع على مستجدّات الحرب. ومع ذلك، تقول الصحفية إنه ليس لدى السيدة الإسرائيلية سوى فكرة غامضة عمّا يحدث في غزّة. فعلى شاشة التلفزيون، لا ترى سوى مشاهد الدمار ولقطات للجيش وهو يساعد مواطني.ات غزة على التحرك بأمان. أمّا بالنسبة لوضعية سكّان القطاع، فتقول شاكي-غليك: "أنا ألاحظ ذلك في الغالب على الشبكات الاجتماعية. فعلى موقع إنستغرام، ينشر المشاهير الأمريكيون.يات المؤيدون والمؤيدات للفلسطينيين.يات صورًا لسكان غزة النازحين والنازحات، أو اللاجئين واللاجئات في الخيام، أو المصابين والمصابات".

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ديبلوماسي سويسري: "هناك فجوة" بين المواقف الحكومية والرأي العام حول حرب غزّة

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يناير 2024 يوليو, 25 يناير 2024 ديبلوماسي سويسري شارك في المفاوضات مع كلّ حماس وروسيا. يرى توماس غريمينغر أن الانخراط البنّاء مع الجهات الحكومية وغير الحكومية هو مفتاح حلّ...

لم تكن شاكي-غليك تريد في البداية أن تسمع عن معاناة المدنيين.يات في غزة. حيث أعربت عن اعتقادها بأن الجميع في غزة متورطون.ات في الصراع، بما في ذلك المواطنين والمواطنان الأبرياء. ومع ذلك، وبعد ثلاثة أشهر، أصبحت أكثر انفتاحًا على معاناة سكان غزة. حيث أنها تشعر بالحزن عندما ترى أماً تحمل ابنها الميت، لكنها لا تزال تعتقد أنه لا مجال للذنب أو الشفقة. "الأولوية هي ضمان أمننا، بالنسبة لنا نحن الإسرائيليين.يات. لتحقيق ذلك، علينا أن نفعل ما يجب القيام به."

وفي هذا السياق، تحدّثت الصحيفة إلى الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، الذي قال إن وسائل الإعلام تتجنب إظهار الفلسطينيين.يات كبشر، وتخفي عواقب الاحتلال، وذلك منذ قيام إسرائيل. ووفقًا له، فإنه إذا قمت بتجريد الفلسطينيين.يات من إنسانيتهم.هن منذ البداية، فإن ذلك يجعل كل شيء آخر أسهل. ويشير أيضًا إلى أن جميع القوى الاستعمارية فعلت ذلك. ويبيّن ليفي أن الوضع الحالي ليس استثنائيا، لكن حدّته هي الاستثنائية. حيث يدلّل على قوله بأنه "يمكنك مشاهدة التلفاز لمدة اثنتي عشرة ساعة متواصلة دون أن ترى صورة واحدة لغزة".

(المصدر: صحيفة لوتونرابط خارجي ، 19 يناير 2024، بالفرنسية)

بروكسل تصرّ على حلّ الدولتين

تناولت نويه تسرخر تسايتونغ الجهود الأوربية المكثفة لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وفرص حل الدولتين.

وأفاد الصحفي دانيل شتاينفورت أن الاتحاد الأوروبي لم يكن له حتى الآن سوى تأثير ضئيل أو معدوم على الحرب في قطاع غزة .وأنه، وللمرة الأولى منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحرب اللاحقة في غزة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يأخذ زمام المبادرة مرة أخرى في واحد من أكثر الصراعات يأساً. ولتحقيق هذه الغاية، نظم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اجتماع أزمة يوم الاثنين الماضي مع وزيرات ووزراء الخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد والعديد من كبار ممثلي وممثلات الدول من الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، سافر ممثلون.ات عن مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والجامعة العربية إلى بروكسل لبحث آفاق السلام.

وكان بوريل قد أعلن في وقت سابق عن خطة من اثنتي عشرة نقطة سيتم طرحها على الطاولة لمناقشتها من قبل وزراء.ات الخارجية. وتحدد الوثيقة الخطوات اللازمة لتهدئة الحرب في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي وضمان الأمن في المنطقة.

وقال بوريل قبل اللقاء:“علينا أن نتوقف عن الحديث عن عملية السلام ونبدأ بالحديث بشكل أكثر تحديدا عن عملية حل الدولتين”. وأشار الكاتب إلى أن بوريل يعلم جيداً أنه يحظى بدعم الدول الأعضاء، فهناك إجماع في الاتحاد الأوروبي على أن الإسرائيليين.ات والفلسطينيين.ات سوف يتمكنون عاجلاً أم آجلاً من العيش في دولتين ذات سيادة.

ولخص الكاتب مواقف الأطراف المتصارعة بالقول "من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لهذا المفهوم في نهاية الأسبوع على موقع إكس:“لن أقدم تنازلات عندما يتعلق الأمر بالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة بأكملها غرب نهر الأردن. وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية”. ويرفض كثيرون في الداخل الإسرائيلي حل الدولتين خوفا من شن هجمات صاروخية من الضفة الغربية. ويُقال أيضاً إن الدولة الفلسطينية المستقلة ستكون بمثابة المكافأة بعد مجازر السابع من أكتوبر. وترفض حماس فكرة التعايش السلمي مع إسرائيل، حيث قال القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، في مقابلة أُجريت معه مؤخراً أن يوم 7 أكتوبر أظهر أن "تحرير فلسطين من النهر إلى البحر أمر واقعي" وأنه قد بدأ بالفعل.

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الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

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سويسرا تؤكّد وجود شكاوى جنائية ضدّ الرئيس الإسرائيلي

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير 2024 يوليو, 20 يناير 2024 أكّد مكتب الادّعاء العام السويسري أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كان موضوع شكاوى جنائية خلال زيارته للمنتدى الاقتصادي العالمي.

واستطرد الكاتب بالقول: رغم ذلك، فإن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي مصمم على أن حل الدولتين يجب أن "يُفرض على إسرائيل من الخارج" إذا لزم الأمر. ويسعى بوريل إلى عقد مؤتمر سلام برئاسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وفي الخطوة الثانية فقط يمكن للأطراف المتنازعة أن تشارك بشكل مباشر في المفاوضات.

ووفقاً لدبلوماسيين.ات من الاتحاد الأوروبي، فإن النهج الأكثر حذراً وواقعية قد يتمثل أولاً في الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة.

(المصدر: نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 22 يناير 2024، بالألمانية)

الموقف العربي إزاء غزة يحظى بدعم دولي واسع في دافوس

وفي مقال لصحيفة تاغيس أنتسايغر تناول الصحفي فولفغانغ كراخ الدعوات الملحة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. حيث رأى أن إسرائيل لن تكون قادرة على تجنب هذا النقاش لفترة أطول، ذلك أن الحرب في غزة قد أعادت المسألة الفلسطينية إلى أجندة السياسة العالمية، وبالتالي إلى دافوس أيضاً، حيث تٌعد، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، الموضوع الأكثر أهمية للمناقشة بالنسبة للقيادات السياسية المشاركة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال الكاتب إنه "رغم التضامن مع إسرائيل، تزايدات الضغوط من القيادات السياسية في المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل فرض حل الدولتين. في المقابل، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحاجة إلى“الحوار مع الفلسطينيين.يات من غزة والضفة الغربية”وضرورة اتخاذ "مسارات جديدة" من أجل إيجاد "أفق أفضل لجميع الأطراف المعنية" وتمكين الفلسطينيين.يات من الحصول على "مستقبل أكثر إشراقا. لكن الشرط الأساسي لكل ذلك هو ضمان العيش الآمن للإسرائيليين.يات".

ونوّه الكاتب إلى أن هرتسوغ تجنب الإدلاء ببيان واضح حول الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل بالنسبة للفلسطينيين.ات وإلى وجود انقسام حاد حول هذه القضية، حيث يوجد تأييد لإسرائيل وفهم لحقّها في الدفاع عن نفسها، لكن أيضًا انتقادات شديدة للطريقة التي تتم بها عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين.ات، بما في ذلك النساء والأطفال. وتتجه معظم الأصوات في منتدى دافوس نحو دعم فكرة حل يتضمن إقامة دولة فلسطينية كحل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف أن" الجميع تقريباً، بما في ذلك بعض ممثلي.لات الدول العربية، يدينون الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس، والذي قُتل فيه أكثر من 1200 إسرائيلي.ة، وتم فيه اختطاف ما لا يقل عن 239 رهينة. ولكن هناك تقريباً نفس القدر من الانتقادات الموجهة إلى سلوك الجيش الإسرائيلي في الحرب في غزة. وبحسب المصادر الفلسطينية فقد سقط حتى الآن أكثر من 24 ألف شخص ضحايا له، معظمهم من النساء والأطفال".

ولفت الكاتب إلى أن غالبية الدول ترى أن إقامة دولة فلسطينية هي السبيل الوحيد لتهدئة الصراع بشكل دائم بعد الحرب وليس الدول العربية فقط. حيث إن " رئيس حكومة قطر يحظى بدعم كبير في دافوس في التزامه بإقامة دولة فلسطينية، من قِبل كلّ من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش."

وأكد صاحب المقال أنه بدون مثل هذا الحل الواضح للقضية الفلسطينية، يخشى الكثيرون.ات من توسع رقعة الصراع في جميع أنحاء المنطقة. وقد تكون الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر، والهجوم المضاد الأخير الذي شنته القوات الأمريكية على مواقع الحوثيين مساء الخميس، مجرّد بداية لهذا التصعيد.

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(المصدر: صحيفة تاغيس انتسايغررابط خارجي ، 18 يناير 2024، بالألمانية)

نحو 15.000 قتيل وقتيلة في بلدة واحدة بدارفور

ومن غزّة إلى دارفور، حيث توقّفت صحيفة لوتون عند مستجدّات المعارك الدائرة غربي السودان. ونقل التقرير عن خبراء وخبيرات لدى الأمم المتحدة، مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص منذ أبريل الماضي في دارفور. حيث ارتكبت القوات شبه العسكرية المتحالفة مع الميليشيات العربية انتهاكات يمكن أن ترقى إلى“جرائم ضد الإنسانية”.

وشرح التقرير أنّ الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، الرجل الثاني السابق في النظام العسكري، يدور منذ 15 أبريل 2023. وقد أودى الصراع بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفقًا لتقدير "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (ACLED)، الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة.

ووفقاً لتقرير الأمم المتّحدة نفسه، فإن الهجمات في مدينة الجنينة "تمّ التخطيط لها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها"، والتي "استهدفت عمدًا الأحياء المدنية، ومخيمات النزوح، والمدارس، والمساجد، والمستشفيات، كما نهبت أيضًا منازل ومواقع المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة”.

وواصلت الصحيفة بالشرح إنّ قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها استهدفت مجتمع المساليت، وهي المجموعة العرقية غير العربية ذات الأغلبية في المدينة. كما قامت بوضع قنّاصة "على الطرق الرئيسية"، مستهدفةً "المدنيين والمدنيات بشكل عشوائي، بما في ذلك النساء والحوامل والشباب". وكتبت أنه، بمعنى أوسع، و"في غرب دارفور"، انتهكت القوّات شبه العسكرية وحلفاؤها "القانون الإنساني الدولي بشكل منهجي". " حيث شملت أعمالها الهجوم على المدنيين والمدنيات، والتعذيب، والاغتصاب، والاعتقالات جماعية، والتهجير القسري، والنهب: ونقلت عن خبراء الأمم المتحدة وخبيراتها أن "بعض هذه الانتهاكات يمكن أن تمثّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

(المصدر: صحيفة لوتونرابط خارجي ، 23 يناير 2024، بالفرنسية)