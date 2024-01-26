غوتيريش يوجه بالتحقيق في ادعاءات مشاركة موظفين بالأونروا بهجمات تشرين الأول

غوتيريش يوجه بالتحقيق في ادعاءات مشاركة موظفين بالأونروا بهجمات تشرين الأول
التاريخ
1/26/2024 3:12:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخاري - وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، للتحقيق بادعاءات مشاركة موظفين في الأونروا، بهجمات 7 تشرين الأول.
وتوعد غوتيريش، بفصل الموظفين وملاحقتهم جنائيًّا، في حال ثبتت مشاركتهم المزعومة بالهجمات.
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