عجلون : رفع الجاهزية لغرفة العمليات الرئيسية في المحافظة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – قال رئيس لجنة الطواريء محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف انه تم رفع الجاهزية العالية لغرفة العمليات الرئيسية بالتنسق والتعاون مع البلديات والدوائر الخدمية والامنية لمتابعة الاحوال الجوية .
واضاف الشريف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان جميع الجهات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الملاحظات التي ترد من المواطنين والتعامل معها بأسرع وقت .
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