رئيس الوزراء اللبناني: وقف إطلاق النار في غزة مدخل الحل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه "المدخل الإلزامي لكل الحلول".
وأكد أن الحكومة، ملتزمة بأن تبعد الحرب عن لبنان، داعيًا الى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ينطلق من إحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.
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