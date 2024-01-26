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رئيس الوزراء اللبناني: وقف إطلاق النار في غزة مدخل الحل

1/26/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه "المدخل الإلزامي لكل الحلول".


وأكد أن الحكومة، ملتزمة بأن تبعد الحرب عن لبنان، داعيًا الى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ينطلق من إحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.

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