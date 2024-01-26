صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان نشر على صفحة الوزارة في "فيسبوك" اليوم الجمعة، إنّ "الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي كارثي للغاية"، مشيرًا أنّ "مجمع ناصر الطبي يعمل بـ 10 بالمئة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة".

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