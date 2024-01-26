Saturday, 27 January 2024 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطورات المنخفص وثلوج على هذه المناطق غداً السبت

1/26/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يستمر يوم غد السبت تدفق الهواء البارد والرطب على المملكة بحيث تبقى الاجواء باردة ورطبة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الامطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

ووفق ادارة الارصاد الجوية هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 60كم/ساعة ، وفي ساعات المساء تضعف شدة الامطار تدريجيا وتخف سرعة الرياح في كافة المناطق .

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 65كم/ساعة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


MENAFN26012024000208011052ID1107774206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث