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تدهور مركبة وسقوطها في سيل الزرقاء والدفاع المدني ينقذ محاصرين

1/26/2024 3:12:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر مديرية دفاع مدني جرش والشرطة تعاملت اليوم مع بلاغ ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود اربعة اشخاص محاصرين في مركبتهم داخل مجرى سيل الزرقاء مقابل طواحين العدوان.
حيث تحركت مجموعات الدفاع المدني على الفور وعند الوصول تبين وجود حادث تدهور لمركبة مما ادى الى انحرافها عن الطريق وسقوطها في مجرى السيل علماً انه كان يوجد بداخلها اربعة اشخاص محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل السيل.
حيث عملت فرق الانقاذ على سحبهم من داخل السيل وتأمينهم لمنطقة آمنة بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الاولية لهم بنفس الموقع وحالتهم العامة حسنة.

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