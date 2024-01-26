جاهة كريمة من ال السكاكيني الكرام الى ال حداد الكرام - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توجهت مساء الجمعة جاهة كريمة من آل السكاكيني الكرام واقربائهم وانسبائهم ومحبيهم الى آل حداد الكرام لطلب يد الانسة دانا فواز حداد لابنهم الزميل نعيم سكاكيني مهندس الصوت في راديو هلا .
وقام بالطلب الأب ابراهيم دبور ورد بالقبول الأب نبيل حداد .
وحضر الجاهة عدد كبير من الاهل والاصدقاء والوجهاء مشاركين الطرفين فرحتهم ومباركين لهم.
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