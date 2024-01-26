هيئة بريطانية: أنباء عن حادث ملاحي جنوب شرق عدن

هيئة بريطانية: أنباء عن حادث ملاحي جنوب شرق عدن
التاريخ
1/26/2024 3:11:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث على بُعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26012024000208011052ID1107774203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.