إغلاق طريق في إربد لارتفاع منسوب المياه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أعلنت بلدية إربد الكبرى، مساء اليوم الجمعة، إغلاق طريق بشرى- حوارة جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في المناطق المنحدرة فيها، بما يشكل خطورة على المركبات والمواطنين.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إنه تم وضع حواجز وإشارات إرشادية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون سلوك الطريق من المواطنين، لافتًا إلى أن الطريق خارج حدود التنظيم، ويعد بديلًا ومختصرًا إلا أن وجود مجرى وادي فيه يجعله خطرًا خلال نزول المطر الغزير.
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