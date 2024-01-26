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إغلاق طريق في إربد لارتفاع منسوب المياه

1/26/2024 3:11:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – أعلنت بلدية إربد الكبرى، مساء اليوم الجمعة، إغلاق طريق بشرى- حوارة جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في المناطق المنحدرة فيها، بما يشكل خطورة على المركبات والمواطنين.


وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إنه تم وضع حواجز وإشارات إرشادية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون سلوك الطريق من المواطنين، لافتًا إلى أن الطريق خارج حدود التنظيم، ويعد بديلًا ومختصرًا إلا أن وجود مجرى وادي فيه يجعله خطرًا خلال نزول المطر الغزير.

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