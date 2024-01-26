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انقطاع الكهرباء بالكامل عن مستشفى ناصر بخان يونس

1/26/2024 3:11:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت فضائية الجزيرة بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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