غوتيريش يحيل قرار العدل الدولية إلى مجلس الأمن

غوتيريش يحيل قرار العدل الدولية إلى مجلس الأمن
التاريخ
1/26/2024 3:11:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحالة إخطار بالتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي فورا، وفقا لما صرح به المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.
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