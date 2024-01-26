طوارئ وتحريك طائرات حربية.. راكب يسبب أزمة بسبب نكتة في المطار

برأت محكمة إسبانية الشاب البريطاني من أصل هندي أديتيا فيرما من تهمة الإخلال بالنظام العام، بعد أن ألقى مازحا نكتة أمام أصدقائه بشأن تفجير رحلة جوية من لندن جاتويك إلى مينوركا.



كان الشاب مسافرًا إلى مينوركا في إسبانيا مع أصدقائه عندما أرسل أثناء جلوسه في المطار رسالة إلى أصدقائه قائلا "أنا في طريقي لتفجير الطائرة (أنا عضو في طالبان)".

واعترف فيرما بأنه قال لأصدقائه في يوليو 2022: "أنا في طريقي لتفجير الطائرة. أنا عضو في طالبان". لكنه قال إنه ألقى النكتة في مجموعة خاصة على تطبيق سناب شات ولم يكن ينوي أبدًا "التسبب في أي إزعاج".

اكتشفت أجهزة الأمن البريطانية هذه الرسالة وأبلغت السلطات الإسبانية بها، وكانت طائرة إيزي جيت التي كان فيرما أحد ركابها لا تزال في الجو عندما تم اكتشاف الرسالة.

وأظهرت الإجراءات في محكمة مدريد، حيث تعقد المحاكمة، أنه تم اعتراض هذه الرسالة من خلال شبكة واي فاي في جاتويك وأثارت مخاوف أمنية في إسبانيا وسرعان ما أرسلت السلطات طائرات مقاتلة من طراز F-18 لمرافقة الطائرة.

وتم إرسال طائرتين مقاتلتين إسبانيتين من طراز F-18 لتطويق الطائرة. وتبعت الطائرة حتى هبطت في مينوركا، حيث تم تفتيشها. وتم القبض على فيرما، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا في ذلك الوقت، واحتجز في زنزانة تابعة للشرطة الإسبانية لمدة يومين. وأطلق سراحه لاحقا بكفالة.

وقال الشاب خلال التحقيقات إنه لم يكن ينوي أبدًا بالتسبب في إزعاج أو أي نوع من الضرر وأن الرسالة أرسلت على سبيل المزاح مع أصدقائه.

وأضاف الشاب الذي يسعى للحصول على شهادة في الاقتصاد من جامعة باث أن هذه النكتة كانت تقال له دائما بسبب ملامحه (أنه يشبه عناصر طالبان).

وعندما سُئل عن شعوره عندما رأى طائرات مقاتلة تحيط بالطائرة، أوضح فيرما أنه اعتقد أنه تدريب عسكري، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن قائد الطائرة أعلن أن الطائرات كانت تلاحقه بسبب إرسال إشارة استغاثة عن طريق الخطأ.

وقالت الشرطة التي تحقق في القضية للمحكمة إنها عندما فحصت هاتف فيرما لم تجد أي شيء مثير للقلق، ولم يجدوا ما يربطه بالتطرف.



