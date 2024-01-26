Saturday, 27 January 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة أوديفيلاس..استئناف منافسات جراند بري للجودو غدا

1/26/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستأنف غداً منافسات بطولة البرتغال "جراند بري" للجودو التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة "أوديفيلاس"، بإشراف الاتحاد الدولي، والبالغ إجمالي جوائزها 100 ألف يورو، بمشاركة 624 لاعباً ولاعبة يمثلون 90 دولة.

وتشهد منافسات يوم غد لوزن الخفيف المتوسط مشاركة لاعب منتخب الجودو كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم أمام بطل صربيا اجاجيف باجسانجور.

ووضعت قرعة الوزن الثقيل لاعب منتخبنا جريجوري أرام في مواجهة نظيره الفرنسي هيربيير تيو في منافسات وزن تحت 90 كجم التي تلعب منافساتها في ختام البطولة بعد غدٍ الاحد.

ويبدأ اللاعب معروف عمر المشاركة الأولى في الدور التمهيدي لوزن "فوق 100 كجم" مع الفائز من بطل فنزويلا أميزكيتا لويس وبطل المانيا كوني لوسيني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26012024000110011019ID1107774146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث