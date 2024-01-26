يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة أوديفيلاس..استئناف منافسات جراند بري للجودو غدا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستأنف غداً منافسات بطولة البرتغال "جراند بري" للجودو التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة "أوديفيلاس"، بإشراف الاتحاد الدولي، والبالغ إجمالي جوائزها 100 ألف يورو، بمشاركة 624 لاعباً ولاعبة يمثلون 90 دولة.
وتشهد منافسات يوم غد لوزن الخفيف المتوسط مشاركة لاعب منتخب الجودو كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم أمام بطل صربيا اجاجيف باجسانجور.
ووضعت قرعة الوزن الثقيل لاعب منتخبنا جريجوري أرام في مواجهة نظيره الفرنسي هيربيير تيو في منافسات وزن تحت 90 كجم التي تلعب منافساتها في ختام البطولة بعد غدٍ الاحد.
ويبدأ اللاعب معروف عمر المشاركة الأولى في الدور التمهيدي لوزن "فوق 100 كجم" مع الفائز من بطل فنزويلا أميزكيتا لويس وبطل المانيا كوني لوسيني.
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