يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة أوديفيلاس..استئناف منافسات جراند بري للجودو غدا

تستأنف غداً منافسات بطولة البرتغال "جراند بري" للجودو التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة "أوديفيلاس"، بإشراف الاتحاد الدولي، والبالغ إجمالي جوائزها 100 ألف يورو، بمشاركة 624 لاعباً ولاعبة يمثلون 90 دولة.

وتشهد منافسات يوم غد لوزن الخفيف المتوسط مشاركة لاعب منتخب الجودو كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كجم أمام بطل صربيا اجاجيف باجسانجور.

ووضعت قرعة الوزن الثقيل لاعب منتخبنا جريجوري أرام في مواجهة نظيره الفرنسي هيربيير تيو في منافسات وزن تحت 90 كجم التي تلعب منافساتها في ختام البطولة بعد غدٍ الاحد.

ويبدأ اللاعب معروف عمر المشاركة الأولى في الدور التمهيدي لوزن "فوق 100 كجم" مع الفائز من بطل فنزويلا أميزكيتا لويس وبطل المانيا كوني لوسيني.

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