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الإيطالي كارلو أنشيلوتي ينفي صحة تقارير بشأن عودة بنزيمة إلى ريال مدريد

1/26/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة صحة تقارير إعلامية بشأن عودة الفرنسي كريم بنزيمة إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

ورحل بنزيمة عن ريال مدريد في يوليو الماضي متوجها إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين بعد مسيرة امتدت 14 موسما مع فريق العاصمة الإسبانية.

وأفادت تقارير إعلامية خلال الأيام القليلة الماضية بغضب بنزيمة من تراجع مستوى الاتحاد في الموسم الحالي من الدوري السعودي، وأنه غاب عن معسكر الفريق في الإمارات بحثا عن الرحيل إلى نادٍ آخر أو العودة إلى ريال مدريد.

ولا يعيش الاتحاد أفضل أوقاته في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ حصد 28 نقطة من 18 مباراة، وتلقى ست هزائم من بينها الخسارة في آخر ثلاث مباريات قبل توقف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي مبتعدا بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.

وسجل بنزيمة 12 هدفا بقميص الاتحاد في 20 مباراة لعبها مع الفريق هذا الموسم، من بينها تسعة أهداف في الدوري وهدفان في كأس العالم للأندية.

وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية عن رغبة أنشيلوتي في استعادة بنزيمة، وأنه طلب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد العمل على عودة المهاجم الفرنسي المخضرم.

وقال أنشيلوتي للصحفيين في تصريح نقله موقع ريال مدريد تعليقا على تلك الأنباء "هذا كذب. لم نتحدث بهذا الشأن مطلقا مع النادي".

وحقق بنزيمة خلال فترته مع ريال مدريد العديد من الألقاب، أبرزها خماسية في دوري أبطال أوروبا ومثلها في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الدوري الإسباني ومثلها في كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية، وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

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