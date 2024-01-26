صدمة في أوساط الكرة الإنجليزية بعد إعلان كلوب رحيله عن ليفربول



أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله عن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وفيما يلي ردود فعل على هذا الإعلان:

إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي:

"هذا أمر ليس جيدا للدوري الإنجليزي الممتاز. لقد صنع حقبة هناك (في ليفربول)، وقام ببناء النادي، وأعاد النادي إلى مكانته، وله التهنئة على هذا. لقد قدم عملا مذهلا في ليفربول.

"الدوري الإنجليزي الممتاز صعب للغاية، وبجمعه مع منافسات كرة القدم الأوروبية للأندية، فالاستمرار في هذا لمدة تسعة أعوام يشكل فترة طويلة ويمكنني تفهم أن طاقته تنفد، وهذا من أسبابه للرحيل".

تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن واللاعب السابق لليفربول والذي ارتبط اسمه بتدريب الفريق:

"أكن احتراما هائلا ليورجن، وإعجابا هائلا به قبل أن يأتي إلى ليفربول، وقد ازداد ذلك خلال الأعوام التي قضاها مع الفريق بسبب ما حققه وكيفية تحقيق ذلك.

"في الوقت الحالي، أنا سعيد حقا هنا، وأستمتع بعملي هنا. هناك تحد في كل يوم وكل مباراة. لست في وقت التفكير بشأن الخطوة المقبلة. أفكر فقط في الحاضر".

جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق والمحلل التلفزيوني الحالي

"دائما ما تكون مثل هذه الأنباء ضربة قوية للنادي. كنت أظن أن رحيله سيكون بعد بضع سنوات. يا له من مدرب، ويا له من رجل، فلنخرج من الباب الكبير يا يورجن".

راي هوتون لاعب وسط ليفربول السابق:

"بأمانة، لم أكن أعتقد أنني سأطالع هذا النبأ اليوم. كنت في المباراة الماضية، علي أن أخبركم، كان يحيي الجماهير بقبضة يده لقد انضم إليهم.

"ما فعله من أجل هذا النادي والفترة التي أمضاها في المنصب أمر هائل. قيادته للفوز بالدوري ونهائيات البطولات الكبرى واستعادة الكبرياء في نادي كرة القدم، ومتعة اللعب لصالح ليفربول".

بول ميرسون لاعب وسط إنجلترا السابق والمحلل التلفزيوني:

"يا للهول! أعرف أن كلمة أسطورة باتت تستخدم اعتباطا، لكنه سيصبح أسطورة في ليفربول! يا له من مدرب سيفتقده ليفربول والدوري الممتاز كثيرا".

جرايم سونيس لاعب ليفربول ومدربه السابق:

"أنا متفاجئ، أعتقد أنها متطلبات المنصب، إنه أحد أفضل مهام التدريب في العالم إذا تعاملت معها بالصورة الصحيحة كما فعل. يبدو أن لديه فريقا (قويا) مجددا لكنه تأثير هذا العمل على الفرد.

"عندما أنظر إلى يورجن كلوب، إنه يلائم ليفربول تماما إذ إنه متحكم في كل شيء. يتمتع بالشراسة كما أنه عاطفي وتصادمي، لكن لهذا تأثيره. الضغط الناجم عن تولي تدريب فريق كرة قدم كبير هائل".

إيدن ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند:

"يورجن كلوب شخص رائع. كنت محظوظا بما فيه الكفاية بمعرفته هنا. لقد قام بتشكيل نادينا وكذلك ليفربول بشكل ليس له مثيل. أثق في أنه ستكون هناك محطة أخرى في مسيرته التدريبية، سيكون هناك مكان آخر يقدم فيه عملا جيدا مشابها".

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ:

"يجب أن أستوعب هذا أولا، لا يمكنني قول شيء الآن. كلوب واحد من أفضل المدربين في العالم، دائما ما كان ينجح في التأثير في الأندية التي عمل بها. كانت هذه أنباء مهمة".

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