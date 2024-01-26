الزمالك يتخطى الرجاء بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي كأس دبي للتحدي



تأهل الزمالك المصري لنهائي "كأس دبي للتحدي 2024 " بفوزه على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-2

بعد أن حسم التعادل 2-2 الوقت الأصلي المباراة الافتتاحية التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، ليضرب الزمالك موعدا الأحد في النهائي مع الفائز في المباراة الثانية التي يلتقي فيها، غدا، ووهان ثري تاونز الصيني مع الأهلي السعودي.

وتقدم الزمالك بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما محمود الونش وشيكابالا، ثم أدرك الرجاء التعادل في الشوط الثاني من ضربتي جزاء سجلهما يسري بوزوق ونوفل الزرهوني.



وتقام "كأس دبي للتحدي 2024 " تحت رعاية

سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال، ويشارك فيها أربعة فرق، هي ووهان ثري تاونز والأهلي السعودي والرجاء المغربي والزمالك المصري.

دخل الزمالك المباراة الافتتاحية دون جس نبض ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا بواسطة رأسية محمود الونش في الدقيقة الثانية بعد ركلة حرة لعبها شيكابالا بدقّة، وواصل الفريق المصري ضغطه وأثمرت محاولاته هدفا ثانيا سريعا حمل توقيع نجم الفريق شيكابالا في الدقيقة السادسة، ما دفع الرجاء للخروج من مناطقه والبحث عن تقليل الفارق و أتيحت له بعض الفرص السانحة للتسجيل ابرزها تسديدة كريم الأشقر فوق المرمى بقليل في الدقيقة 34

وتسديدة نوفل الزرهوني التي ارتطمدت بالقائم في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، أعاد الرجاء ترتيب صفوفه ولعب بطريقة هجومية ونجح في تهديد مرمى الزمالك بأكثر من هجمة، ليتمكن على إثرها من الحصول على ركلة جزاء حولها يسري بوزوق إلى هدف في الدقيقة 67، وواصل الفريق المغربي ضغطه على الزمالك الذي تراجع إلى الدفاع ولعب على الهجمات المرتدة من أجل الحفاظ على أسبقيته، لكن إصرار الرجاء لإدراك التعادل كان أكبر ونجح في ذلك عن طريق نوفل الزرهوني من ركلة جزاء في الدقيقة 89، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

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