حتا يتعادل ودياً مع الأهلي المصري

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعادل فريق حتا أمام الأهلي المصري بهدف لمثله في التجربة الودية التي جمعت الطرفين على استاد حمدان بن راشد مساء اليوم، وجاء هدف حتا عن طريق جمال معروف في الدقيقة 87، وادرك الاهلي التعادل بعد دقيقتين عن طريق الفرنسي
انطوني موديست والذي كاد ان يضاعف النتيجة في الوقت بدل الضائع عن طريق ركلة
جزاء تصدى لها الحارس سالم خيري.
ويختتم الاهلي معسكره في الامارات يوم الاحد المقبل بعد خوض مباراتين وديتين جمعته الاولى بالاخدود السعودي وخسرها 1-2 قبل لقاء حتا الاخير.
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