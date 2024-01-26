فيفا يبرز تصريحات حارس منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية

أكد حميد البلوشي، حارس مرمى منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية فرصة لتحقيق طموحات المنتخب الوطني والتأهل إلى نهائي المونديال، وتعزيز المسيرة الناجحة للمنتخب طوال السنوات الماضية .

وأجرى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقابله مع البلوشي، بمناسبة اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، وعلى هامش المعسكر الخارجي الذي خاضه منتخب الإمارات مؤخراً في البرازيل، سلط فيه الضوء على طموحه مع المنتخب وتجربته مع الكرة الشاطئية وتحضيراته للمونديال.

واعتبر "فيفا" أن منتخب الإمارات، مستضيف المونديال، أحد أبرز المنتخبات تطورا في السنوات الأخيرة، وحقق تقدما واضحا على صعيد اللعبة، وهو ما جعله يتقدم في التصنيف العالمي للمنتخبات مع نهاية عام 2023 إلى المركز الثامن عالميا، والثاني آسيويا بعد منتخب اليابان، كما أنه يحتل المركز الأول عربيا، وهو ما يجعل الجماهير العربية تنتظر منه الكثير في كأس العالم.

وأوضح البلوشي، في تصريحاته، أن الهدف الأول لمنتخب الإمارات في "المونديال" هو تخطي دور المجموعات، بعد ذلك التعامل مع كل مباراة على حده بحسب الظروف، على اعتبار أن كل مباراة سيكون لها سيناريو خاص بها، وصولاً إلى الهدف الرئيسي وهو التأهل إلى النهائي.

وحول رأيه في منافسي منتخب الإمارات في مرحلة المجموعات؛ أكد البلوشي، أنه لا توجد مجموعة ضعيفة في كأس العالم، وأن الحظوظ كلها متساوية.

وقال: خضنا كأس العالم مرات عديدة، ربما 7 مرات، كان يفصلنا عن التأهل من المجموعة تفاصيل صغيرة، لذلك أرى أنه لا يوجد منتخب ضعيف في هذه البطولة، لأن المنتخب الذي يصل إلى كأس العالم هو منتخب قوي وتأهل بجدارة.

وأضاف: سوف ننظر إلى كل مباراة على حده، في البداية منتخب مصر، وبعد ذلك سنواجه أمريكا الذي سبق أن لعبنا ضده خلال معسكر الفريق في البرازيل، وبالتالي نحن نفكر في كل مباراة بشكلٍ منفصل، لا نفكر في المباريات الثلاث دفعة واحدة.

وحول شعوره بالمسؤولية من جراء إقامة المونديال في الإمارات؛ قال: بالنسبة لي، هذه ثاني بطولة كأس عالم أخوضها في بلادي، لقد خضت كأس العالم 2009 في دبي، وهذا الشيء يصب في صالحنا كلاعبين، لأننا سنحصل على دعم كبير من الجمهور، أنت تلعب بين عائلتك ومُحبيك، فهذا سيشكّل دعماً لنا، إذا كنا نبذل 100% سابقاً، سوف نبذل الآن 200%.

وأضاف: لا نريد تكرار الأخطاء السابقة، لقد اجتهدنا بشكلٍ كبير وسنحاول بأقصى طاقتنا تخطي إنجازاتنا السابقة، لدينا عزيمة وإصرار ألا نودّع البطولة وألا نستسلم بسهولة، كأس العالم سيقام على أرضنا وبين جماهيرنا، ونريد أن نظهر بأفضل صورة ممكنة، معظم لاعبينا أعمارهم تخطت 30 عاماً، وربما هذه البطولة الأخيرة لهم.

وأكد البلوشي، أن التجارب الاحترافية التي خاضها لاعبو منتخب الإمارات ساهمت في تطوير مستوياتهم الفنية وزيادة خبرتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز