في إجراء مقرر منذ فترة .. كييف تعلن استعادة جثث 77 جندياً أوكرانياً

أعلنت السلطات الأوكرانية الجمعة أنها استعادت جثث 77 جندياً أوكرانياً في إجراء مقرر "منذ فترة طويلة" تم تنفيذه رغم تحطم طائرة نقل عسكرية روسية مؤخراً في ظروف غامضة تتهم موسكو كييف بإسقاطها.

وتحطمت الطائرة في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأربعاء. وقالت موسكو إن 65 أسير حرب أوكرانيا لقوا حتفهم إذ كانوا على متنها تمهيداً لعملية تبادل في ذلك اليوم.

لكن لم تقدّم موسكو أي دليل يدعم أقوالها فيما أعربت كييف التي لم تؤكد ولم تنف ضلوعها في الحادث عن شكوكها بشأن وجود سجناء أوكرانيين على متن الطائرة.

وقال مركز التنسيق الأوكراني المسؤول عن أسرى الحرب الجمعة "أُعيدت رفات 77 مدافعاً أوكرانياً إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة".

وأضاف "تم التخطيط لعملية الإعادة هذه منذ فترة طويلة".

ويأتي هذا الإجراء في حين تُعتبر قضية الجنود الأسرى لدى قوات موسكو وتبادلهم مسألة حساسة على نحو خاص.

وفتحت كل من أوكرانيا وروسيا تحقيقات بشأن سقوط الطائرة.

من جهته، رفض الكرملين الجمعة فكرة نشر أدلة على وجود سجناء أوكرانيين على متن الطائرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين رداً على سؤال بهذا الشأن "المحققون يعملون، ليس لدي ما أقوله حول هذا الموضوع". وعرضت لجنة التحقيق الروسية مساء الخميس مقطع فيديو مدته 40 ثانية تقريبًا يظهر لقطات لمنطقة غابات وحقل مغطى بالثلوج.

ويمكن رؤية أشجار على الأرض وقطعة معدن ملتوية وجثة أو جثتين غير واضحتي المعالم، لكن لا يوجد ما يشير إلى هيكل الطائرة العسكرية المدمرة الضخم.

ونشرت لجنة التحقيق الجمعة مقطع فيديو ثانيا يظهر مزيداً من الحطام وفريقاً من الأطباء الشرعيين يغلق كيساً للجثث.

وظهرت أيضًا ثلاث وثائق هوية قُدّمت على أنها تعود لجنود أوكرانيين قتلى.

من جانبه، أكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميترو لوبينيتس مجددًا أن المعلومات الروسية بشأن الحادثة بمثابة "دعاية".

وأعرب عن أسفه لأن أوكرانيا لم تتلق "أي معلومات" من روسيا حول هذا الموضوع، مطالباً على غرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإجراء تحقيق دولي مستقل.





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