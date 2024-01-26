ترامب يغادر قاعة المحكمة فجأة خلال قضية تشهير

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجأة قاعة المحكمة خلال مرافعات ختامية في محكمة مانهاتن الفيدرالية اليوم، بينما حثت محامية كاتبة تطالب بملايين الدولارات من التعويض عن أضرار بسبب التشهير، هيئة المحلفين أن ترسل إليه رسالة لوقف الإساءة لموكلتها.

وقاطع القاضي لويس إيه كابلان المرافعة الختامية التي كانت المحامية روبرتا كابلان تقدمها بالنيابة عن الكاتبة إي جين كارول لتسجيل ملحوظة قيام ترامب وخروجه من قاعة المحكمة.

وحدث ذلك بعد وقت قصير من بدء المرافعة الختامية وبعد دقائق من تهديد القاضي بإرسال محامية ترامب، ألينا هابا، إلى الحبس لاستمرارها في الحديث رغم أن القاضي أخبرها بانتهاء الوقت المخصص لها.

وقال القاضي لهابا: «أنت على وشك قضاء بعض الوقت في الحبس. الآن، اجلسي».

وبدا ترامب مضطرباً طوال فترة الصباح، وهز رأسه بعنف خلال المرافعات الختامية للمحامية كابلان.

وخرج مباشرة بعد أن قالت المحامية: «حاول دونالد ترامب تطبيع سلوك غير طبيعي».

جاءت المرافعات الختامية ضمن قضية التشهير ضد ترامب بعد يوم من مغادرته قاعة محكمة غاضباً، لعدم منحه الفرصة للرد على اتهامات وجهتها إليه كارول.

وسيتوصل المحلفون التسعة لقرار بعد المداولة في وقت لاحق من اليوم بشأن ما إذا كانت كارول تستحق أكثر من 5 ملايين دولار تعويضاً حكم لها بها في محاكمة منفصلة العام الماضي.

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