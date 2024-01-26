هيثم بن صقر القاسمي يتوج جيمس ايوارت بطلا للمرحلة الأولى من طواف الشارقة

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتحت شعار "سلطان الخير _52 عاما من العطاء والإنجازات".. توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء الدراج "جيمس ايوارت" بطلا للمرحلة الأولى لطواف الشارقة الدولي "الحصن" الذي جرى اليوم بقلعة كلباء، حيث تنافس المشاركون في قطع مسافة 134.46 كلم إنطلاقا من حصن الشارقة ونهاية في قلعة كلباء وسط تفاعل كبير من الجمهور في مختلف المواقع التي مر عليها الدراجون .

وشهد مراسم التتويج وشارك في تكريم الفائزين الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الإتحاد العربي للدراجات والشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي وسعادة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف وسعادة عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية.

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية الدراج جيمس ايوارت من فريق تيرنجانو، والثاني أنس العابدية من فريق نادي أبوظبي للدراجات والثالث ايريك مانيزابايو من رواندا، أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل جيمس ايوارت من فريق تيرنجانو على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حصل جيمس ايوارت من تيرنجانو على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وحصل أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر لصاحب أفضل معدل سرعة برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، فقد فاز به محمد المطيوعي من منتخب الإمارات، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه الدراج محمد المطيوعي من منتخب الإمارات.

وتنطلق المرحلة الثانية "الاستدامة" غدا السبت لمسافة 137.66 كلم وتبدأ الساعة 11:00 صباحا من أمام مجموعة“بيئة” على أن تنتهي في أجمل مكان بالحمرية.

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