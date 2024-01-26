تحرم أبناءها من الميراث وتوصي بـ2.8 مليون دولار لحيواناتها الأليفة

قررت سيدة مسنَّة في الصين حرمان أبنائها من الميراث، موصيةً بأن تؤول ثروتها البالغة 2.8 مليون دولار إلى حيواناتها الأليفة.

وكانت المرأة، التي اشتهرت بلقب «ليو»، قد خططت في البداية لترك أموالها وممتلكاتها لأبنائها الثلاثة، لكن سرعان ما غيَّرت رأيها عندما شعرت بأنهم لا يهتمون بزيارتها، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت ليو أن كلابها وقططها كانت دائماً إلى جانبها وحافظت على صحبتها، مؤكدةً أنها كلَّفت طبيبة بيطرية بمسؤولية ميراثها.

وقال تشن كاي، المسؤول في مقر مركز تسجيل الوصايا في بكين، إن ترك المال للحيوانات الأليفة ليس أمراً قانونياً في الصين، ولكن هناك طرق للتغلب على ذلك، لافتاً إلى أن ثمة بدائل لحل هذه المشكلة.

وأضاف: «نصحنا ليو بتعيين شخص تثق به للإشراف على العيادة البيطرية، وذلك لضمان رعاية الحيوانات الأليفة بشكل صحيح».

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن الممكن أن تصبح حيوانات ليو الأليفة ضمن قائمة أغنى القطط والكلاب في العالم.

الجدير بالذكر أن من بين قائمة الأثرياء في العالم قطة الراحل كارل لاغرفيل تشوبيت، التي تقدَّر قيمتها بنحو 12 مليون دولار.