مايك جونسون: لا اتفاق على مساعدة لأوكرانيا في الوقت الحالي

أكد مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه لن يتم الاتفاق على أي نص بشأن تجديد التمويل العسكري لأوكرانيا.

وقال جونسون، اليوم، في رسالة إلى النواب، إن مجلس الشيوخ غير قادر على ما يبدو على التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن الحزب الجمهوري لن يوافق عليه على أي حال في مجلس النواب، وهذا يعني أنه «سيصله ميتاً».

وكان مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين من شأنه تقديم مساعدات ضخمة إلى الجيش الأوكراني خلال الحرب المندلعة بين موسكو وكييف.

وبإصرار من الجمهوريين، وافق الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن، على ربط قانون تقديم المساعدات مع حزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وبهذا يبدو الآن أن المفاوضات المعقدة التي كانت تهدف إلى منح الجمهوريين فوزاً رئيساً في مطالبهم بمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة مقابل الحفاظ على هدف بايدن في السياسة الخارجية المتمثل في مساعدة أوكرانيا، قد انهارت.

ويأتي هذا بعد ضغوط من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يبدو أنه المرشح الجمهوري المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

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